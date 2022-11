El fin de semana, los fanáticos del rock vivieron el primer fin de semana de la edición 26 de Rock al Parque, en el Simón Bolívar. Fueron 44 bandas locales, nacionales e internacionales las que se hicieron cargo del show en los tres escenarios disponibles, y se espera que para la segunda ronda, entre el 3 y 4 de diciembre, se presenten 43. Alrededor de 75.000 personas asistieron al evento.



Sobre la una de la tarde del sábado se abrieron las puertas del parque metropolitano Simón Bolívar y a las 2 de la tarde se le dio inició a uno de los eventos gratuitos más esperados del año. Fueron las bandas locales las que se encargaron de dar la apertura en dos escenarios, en el Plaza la hizo K-rroña; en el Bio, Yenuk, y en Lago Radiónica, Destroy, de Chaparral.



Otras bandas bogotanas que se presentaron el sábado 26 y el domingo 27 de noviembre fueron: Boca de Serpiente, La Áñez, Balthvs, Hello Yak, Sharon Tate, Yenuk, Ursus y Herejía.



Las nacionales fueron: Blasfemia, Masacre, Control Hc y Nepentes, de Medellín; Vitam Et Mortem, de El Carmen de Viboral; The Scum, de Manizales; N. O. F. E., Colectivo Blues y Rá La Culebra, de Cali.

Y entre las bandas internacionales que estuvieron están: Crypta, de Brasil; Evile, del Reino Unido; Asagraum, de Países Bajos; Batushka, de Polonia; Watain y Frantic Amber, de Suecia; Total Death, de Ecuador; Pressive y Ximena Sariñana, de México; Billy The Kid, de Costa Rica; VVV Trippin’You, de España; Frank’s WhiteCanvas, de Chile, entre otras.

Cabe mencionar que a pesar de las lluvias que se presentaron, el evento transcurrió con normalidad, el sábado asistieron alrededor de 55.000 personas.



Fueron más de 1.200 uniformados, entre hombres y mujeres, de diferentes especialidades los que estuvieron a cargo de la seguridad del evento. Asimismo, hubo unidades de Tránsito y Transporte gestionando el paso en algunos tramos para facilitar la movilidad de conductores y peatones.



Fueron noches llenas de shows deslumbrantes; no obstante, las presentaciones de Nepentes, Ursus, Crypta, Masacre y Frantic Amber, el sábado, despertaron todas las emociones de las personas que asistieron.



Y la noche de ayer cerró con broche de oro, pues el grupo musical argentino de pop Miranda, uno de los más esperados, se encargó del último show de este fin de semana.



Este festival contó con 631 personas de logística, 1.200 unidades de policía, 45 gestores de diálogo, 65 gestores de convivencia y un equipo de salud conformado por nueve puestos de salud, seis ambulancias y 131 paramédicos.



También hubo 37 productores locales presentes en la zona de emprendimiento del festival. Ofrecieron productos y servicios relacionados con el género del rock, como prendas de vestir, calzado, pines, gorras, llaveros y tulas.

Segundo fin de semana

El próximo fin de semana, Rock al Parque continuará en el Simón Bolívar, serán más de 40 bandas las que se presentarán entre el 3 y 4 de diciembre.



Seguirán siendo tres los escenarios para disfrutar del evento, y algunas de las bandas que estarán presentes serán: Sin Pudor, Rattus Rattus, Las Ultrasónicas, Peste Mutantex, Bersuit Vergarabat , Cuatro Pesos de Propina, Afrotronix, Iphaze, Love Of Lesbian, La Maldita Vecindad y Los Hijos del 5.° Patio.



