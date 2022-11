Después de dos años de espera por la pandemia, retornó el icónico festival Rock al Parque a Bogotá. En su edición número 26 llega con sorpresas. Una de ellas es que no será un evento de un fin de semana, como todos lo conocen, sino de dos, el 26 y 27 de noviembre, y 3 y 4 de diciembre, en el parque Simón Bolívar.





Para esta edición, el cartel lo integran 87 agrupaciones, entre nacionales e internacionales. Entre las extranjeras se cuentan bandas de Europa, África, Centroamérica y, por supuesto, de Suramérica.



Tenga en cuenta que si va a asistir a el evento debe planear con anticipación su ruta, tener ne cuenta los cierres viales, y demás recomendaciones.

Cierres viales

- La avenida carrera 68 se encuentra en obra por parte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Tendrá un cierre total de la calzada lenta oriental, el sendero peatonal y la ciclorruta, entre la calle 46 y la calle 66. Este cerramiento será permanente durante las fechas del festival.



- La avenida calle 63 estará cerrada entre avenida 68 y carrera 60, en un horario de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. durante los cuatro días. Se podrán utilizar la calle 26, calle 53 y calle 68 como posibles vías alternas.



- La carrera 60 estará habilitada en ambos sentidos y funcionará con normalidad.

Desvíos autorizados



- Los usuarios que circulen en sentido Norte – Sur por la avenida carrera 60 y deseen tomar la avenida calle 63 al occidente deberán continuar por la avenida carrera 60 al Sur y avenida calle 53 o avenida calle 26 al Occidente.



- Los usuarios que circulen en sentido Oriente – Occidente por la avenida calle 63, deberán tomar la avenida carrera 60 al Sur y avenida calle 53 o avenida calle 26 al Occidente.



- Los usuarios que circulen en sentido Occidente – Oriente por la avenida calle 63, deberán tomar la avenida carrera 68 al Sur y avenida calle 26 al Oriente.



- Los usuarios que circulen en sentido Norte – Sur por la avenida carrera 68 y deseen tomar la avenida calle 63 al Oriente, deberán continuar por la avenida carrera 68 al Sur y avenida calle 26 al Oriente.



- Los usuarios que circulan en sentido Sur - Norte por la avenida carrera 68 y deseen tomar la avenida calle 63 al Oriente, deberán tomar la avenida calle 53 al Oriente.

Parqueaderos cercanos

- Parque de Los Novios – calle 63 No. 45 - 10



- Palacio de los Deportes - avenida calle 63 con transversal 47



- Biblioteca Virgilio Barco - avenida carrera 60 No. 57 – 60



- Unidad Deportiva El Salitre - calle 63 No. 68 - 45

Recomendaciones

- Reconocer los puntos de salida de emergencia.



- Asistir con ropa abrigada por la temporada de lluvias que afronta la capital colombiana.



- Recordar los medios de transporte de este día y las calles que estarán cerradas.



- Para los asistentes a la actividad se recomienda llegar al sitio de realización, preferiblemente en SITP o Transmilenio; se sugiere evitar el uso de vehículo particular.



- Asistir con sus respectivos documentos.



- No comprar comida que no tenga etiquetas.



- Limitar el uso de cámaras de fotografía y video.



- Cuidar las pertenencias en todo momento.



- Evite conductas agresivas que generen algún tipo de inconveniente.

