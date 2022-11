El 26 y 27 de noviembre y el 3 y 4 de diciembre, desde las 2 de la tarde, se podrá disfrutar de la edición número 25 de este icónico festival de rock de Bogotá y uno de los eventos del género más importantes de Latinoamérica.



A diferencia de años anteriores, esta edición tiene cuatro carteleras oficiales en las que se anuncian a las 87 agrupaciones musicales y no solo a una. Cada una de ellas personificadas por cuatro deidades de la región: Chía, Malegua, Bachué y Pitao Bezelao. Cada uno representa un género musical y un día.



Para los amantes del rock tradicional se presentarán agrupaciones que han venido a lo largo de los años representando el género de la misma forma que sus inicios. Se destacan las agrupaciones Bersuit Vergarabat, La Maldita Vecindad y los Hijos del 5.º Patio, Catupecu Machu, Christina Rosenvinge y Lucybell, y legendarios grupos colombianos como 1280 almas, I.R.A., Krönös, Peste Mutantex y Masacre, además de otros de larga trayectoria como Blasfemia, Nepentes, Herejía o K-Rroña, De Bruces a mí, Dafne Marahúnta y Rá La Culebra.



Claramente el metal es componente esencial de este festival y por ello están invitadas las bandas Watain, Asagraum, Vitam Et Mortem, Crypta, Epica, Ynuk, Evile, Pressive, Ursus, Total Death y The Warning.



La más ruda es Destroy, banda que estará acompañada de otros sonidos agresivos como el hardcore de Billy the kid, Control HC y N. O. F. E.



También están aquellas agrupaciones que lideran el rock alternativo, como Oh’laville, The Kitsch o Los Niños Telepáticos, El Alcalde Morcilla, Buha 2030, Hello Yak, así como otras que poco a poco se han dado a conocer en Bogotá como Las Añez, Las Tres Piedras de Pasto o Frank’s White Canvas, de Chile; Airbag, de Argentina, y Cuatro Pesos de Propina, de Uruguay.



En el festival debutarán por primera vez las agrupaciones de Bajofondo, de Argentina, y Love of Lesbian, de España, y de gran reconocimiento como Las Ultrasónicas, de México; Ilegales, de España, o Scalene, de Brasil, incluyendo a Sekta Core!, de México.



Y para quienes buscan experiencias musicales diferentes están bandas como El Columpio Asesino, Enjambre, San Pascualito Rey, Lucio Feuillet y el show intenso de Elis Paprika and The Black Pilgrims.



Las que promoverán el baile en este evento musical serán Afrolegends, que se presentará con el apoyo de Amazon Music Colombia; Kumbia Queers y MNKYBSNSS, sin dejar por fuera el ska y el reggae, con Asuntos Pendientes y La Tribu.



Como es usual se desarrollará en tres diferentes escenarios del Simón Bolívar: Plaza, Bio y Lago. Este último será la tarima de Radiónica. Los tres ofrecerán diferentes actividades desde las 2 de la tarde de cada día.



También están programadas charlas con los artistas sobre diferentes temas, como regalías, circulación, periodismo musical, entre otros.



Idartes, como promotor de este evento y encargado de toda la logística, hace la invitación al histórico espectáculo, que será totalmente gratis con diferentes agrupaciones que darán el mejor show y sorprenderán a los capitalinos y extranjeros amantes del género.



En esta edición, Rock al Parque contará con una gran participación de mujeres en las bandas como no se había visto en las versiones anteriores. Desde 1994 ha sido el evento de rock gratuito más grande de Latinoamérica, que a pesar de reunir diferentes generos musicales, entre ellos jazz, hip-hop, punk y reggae, su público, desde los 14 años, podrá disfrutar de la unión que tienen estos artistas a la hora de asistir al icónico festival.



NICOLÁS MACÍAS ROJAS

REDACCIÓN BOGOTÁ