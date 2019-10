El roce entre Uribe y Morris por el campamento por la paz del 2016

Cuando hablaban sobre cómo hacer un mejor trabajo con las barras de fútbol que hay en Bogotá, el candidato Hollman Morris hizo una pausa en el tema y le recordó a su par, Miguel Uribe Turbay, una situación del 2016.



“Miguel, usted levantó el campamento por la paz a pata y palo con el Esmad y usted era el secretario de Gobierno. Lo digo porque a mí, como concejal, me tocó atender ese caso y las denuncias por eso”, comentó Morris.

El candidato de la coalición Colombia Humana hablaba sobre el grupo de personas que se concentraron, durante más de un mes, en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.



El levantamiento del campamento se realizó el 20 de noviembre del 2016. Se había instalado el 4 de octubre del mismo año, tras el triunfo del ‘No’ en el Plebiscito por la Paz.



Quienes hicieron parte de él exigían paz y que se garantizara la implementación de los acuerdos entre el Gobierno y la ex guerrilla Farc.



Morris también le recriminó a Uribe Turbay por haberlo “descalificado” por los conciertos gratuitos que hizo mientras fue gerente de Canal Capital.



“Los volveré a hacer, volveré a realizar eventos como los de Manu Chau, Calle 13, Café Tacuba”.



El candidato de la Coalición Avancemos, por su parte, le respondió a Morris que no lo criticaba por hacer conciertos, pues “yo también los he hecho y bienvenidos los conciertos”, y le replicó la el comentario sobre el campamento.

“Fui alcalde encargado 25 veces y conozco lo que es tomar decisiones. Le quiero recordar a usted y a los bogotanos: se llegó a un acuerdo, al día 45 se debía levantar el campamento, la gran mayoría se levantó, pero había un grupo incentivado por sectores políticos que querían quedarse ahí”, señaló.



“Esto se resuelve con diálogo, pero también firmeza y autoridad, y necesitamos firmeza y autoridad para resolver problemas no palabras y discursos que no ayudan a resolver las cosas”, agregó.



En ese momento, la candidata Claudia López intervino y, regresando al tema original, propuso hacer “barrismo social” entre Morris y Uribe.



El próximo domingo 27 de octubre, en Bogotá se elegirá al nuevo alcalde de la ciudad. Los candidatos son: Hollman Morris, Miguel Uribe Turbay, Claudia López y Carlos Fernando Galán.



También se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles en los otros 32 departamentos del país.



