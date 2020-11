Los atracos y asesinatos que marcaron las noches bogotanas esta semana

Las noches bogotanas transcurren en medio del silencio y la soledad, un escenario que algunos delincuentes aprovechan. Atracos, hurtos en domicilios, robos a vehículos y hasta el hallazgo de un joven muerto fueron tan solo algunos de los hechos que sorprendieron esta semana a los capitalinos.



El noctámbulo de Citynoticias obtuvo de primera mano la información de estos hechos. Engativá, Suba y Santa Fe son tan solo algunas de las localidades afectadas por los violentos y los 'amigos de lo ajeno'.



Sin lugar a dudas, la semana que está terminando dejó angustiantes postales de la 'vida delincuencial' en la ciudad.



(Le recomendamos leer: El hombre que, agobiado por la pandemia, desapareció).

Caen seis miembros de bandas delincuenciales

El lunes 9 de noviembre un operativo policial dejó seis capturados y dos robos frustrados en el sistema de transporte público capitalino. El primer caso ocurrió en un paradero de buses del Sitp, en Usaquén. Allí, cuatro sujetos robaron a tres personas con arma blanca. Luego intentaron huir por un caño, pero fueron capturados.



En la misma noche dos hombres despojaron de su celular y su dinero a un ciudadano que se encontraba en la estación de TransMilenio Santa Lucía. Gracias a testigos del robo los sindicados no pudieron escapar del cuadrante.



El balance del despliegue permitió incautar, en total, un arma de fuego y varios puñales.

Dos robos frustrados en buses de transporte público y seis ladrones capturados Dos bandas atracaron de manera simultánea a usuarios del transporte público en las localidades de Usaquén y Rafael Uribe Uribe.

Roban tres residencias en Suba

Momentos de pánico vivieron los residentes de tres viviendas en una casa de un barrio de Suba ubicado en la calle 116 con avenida Boyacá. Según informaron las autoridades, entraron a los predios con una llave maestra, luego amarraron a cuatro de sus residentes con sábanas y los amordazaron.



(Le puede interesar: Así quedó precio de la gasolina por ciudades desde el 10 de noviembre).



El robo duró cuarenta minutos. Los ladrones hurtaron computadores, electrodomésticos, celulares y joyas, entre otros objetos de valor. Una de las víctimas relató que los implicados entraron preguntando por una supuesta caja fuerte, la cual, sin embargo, no existía.

Pánico por bobo simultáneo en tres viviendas de exclusivo sector de Suba Los delincuentes armados llegaron hasta la calle 116 con avenida Boyacá.

Golpean y desnudan a dos ladrones

Varios conductores, ciclistas y transeúntes que presenciaron el robo de dos hombres a una mujer decidieron tomar justicia por mano propia. Sucedió en la calle 80 con avenida Boyacá, donde acorralaron a la víctima y le quitaron la bicicleta.



Momentos después fueron detenidos por miembros de la comunidad del sector, quienes les quitaron la ropa y la botaron a un caño. Además, los golpearon hasta que unos patrulleros intervinieron para evitar un linchamiento.

Golpeados y desnudos terminaron dos sujetos luego de que atracaran a una mujer Los hombres utilizaron armas blancas para perpetrar el hurto, que terminó siendo frustrado.

Domiciliarios roban camioneta recién comprada

La noche del martes no tuvo un curioso caso de inseguridad. Esta vez la víctima fue el conductor de un carro avaluado en 120 millones de pesos que le pertenecía a una amiga cercana. Ella lo había sacado del concesionario tan solo dos días antes.



El atraco habría sido perpetuado por domiciliarios que llevaban revólveres. Por suerte, el vehículo fue hallado en el sótano de un conjunto residencial en el barrio Florencia, Engativá.



(En otras noticias: Conmoción por asesinato de pareja de esposos y a su hija en Córdoba).



Las autoridades presumen que los responsables podrían ser habitantes del mismo conjunto. La investigación quedó en manos de la Fiscalía.

El vehículo fue recuperado.

Impresionante atraco a taquillera de TransMilenio capturado en video

"Yo pensé que el señor me iba a pedir información (...) pero me dijo que yo me iba a ganar una puñalada", con esas palabras una trabajadora de TransMilenio narra los instantes de pánico que vivió cuando un sujeto la agarró por la espalda y le rapó la maleta. Esto luego de que terminara su turno y mientras estaba esperando un bus que la llevara a su casa, en el municipio de Soacha.



Instantes después el ladrón salió corriendo, dejando a su víctima tirada en el carril exclusivo para articulados. No fue hasta que un guardia de seguridad la auxilió que se dio cuenta de que estaba herida en la espalda.



Posteriormente, fue llevada al hospital donde fue tratada. Aseguró, con la voz entrecortada, que durante la angustiante experiencia solo pensó en sus hijos.

Taquillera de Transmilenio relata momentos de pánico por atraco La mujer fue herida por el delincuente con un arma blanca en la espalda.

El robo 'exprés' de banda que viajaba en taxi

En la madrugada del jueves dos transeúntes que caminaban en el barrio Marsella (Kennedy) fueron sorprendidos por una banda de ladrones. Tal como lo describió la Policía, se trató de un grupo que se moviliza en un taxi para cometer los delitos.



En las imágenes capturadas por una cámara de seguridad se ve que del vehículo de servicio público se bajaron tres hombres y no duraron más de treinta segundos robándoles varias pertenencias a sus víctimas. Los afectados, sin embargo, decidieron no denunciar.



(Lea también: Policía que golpeaba con un palo está preso por violencia sexual).



De todos modos, la Policía está trabajando con las empresas de taxis para dar con los responsables.

Impactante atraco a mano alzada en 30 segundos Los transeúntes fueron sorprendidos por una banda de delincuentes que se movilizan en un taxi para robar.

Batalla campal entre supuestos barristas y ciclistas

Un hombre de 27 años fue apuñalado dos veces en medio de una batalla campal con supuestos barristas. Cuatro adolescentes también fueron víctimas de la riña, que se desencadenó luego de que supuestos barristas les intentaran hurtar las bicicletas.



El herido fue trasladado al Hospital de Kennedy desde donde se informó que uno de los dos punzadas le lastimó el riñón.



Uno de los jóvenes perjudicados relató en Citynoticias que él y los otros adolescentes salieron a correr por miedo. Dijo, además, que fueron señalados de ser hinchas del equipo rival de sus atacantes.

Ciclistas atacados por supuestos barristas. Un hombre de 27 años resultó herido con dos puñaladas.

Los drogaron para robarlos en su propia casa

Una ferretería ubicada en una casa en la localidad de Bosa fue hurtada por una trabajadora del aseo el domingo 8, pero los detalles apenas se dieron a conocer el jueves.



La familia del hogar, que son tanto administradores como habitantes del inmueble, relataron que quedaron inconscientes luego de tomarse una gaseosa. Explicaron que días antes la mujer les había dicho que tenía problemas económicos.



(Vea relacionado: Policía que agredió a ciudadanos en Teusaquillo tenía otro antecedente).



Dijeron también que se llevó un televisor, el equipo de sonido, un celular, un portátil, entre otros objetos. Además, se quejaron de que las autoridades le han puesto muchas trabas al proceso de denuncia.

Los drogaron y robaron en su misma vivienda. La victimaria puso la sustancia sedante en una botella de gaseosa.

Hallan cuerpo de desaparecido con signos de tortura

El noctámbulo conoció el trágico desenlace de la desaparición del joven Jefferson Cáceres, quien llevaba más de una semana sin ser encontrado.



Gracias a las cámaras de seguridad del barrio Altos de la Estancia (Ciudad Bolívar), ya se conocía que Jefferson había sido interceptado por un sujeto que lo llevó a un paraje desconocido.



(Además: 'Carrusel' de la contratación: diez años del gran robo a Bogotá).



Otro joven, con el que estaba Jefferson antes de ser raptado, confirmó que este hombre estaba armado, según relató la madre de la víctima.



Lastimosamente, el cuerpo de Jefferson fue encontrado enterrado en una zona boscosa en la noche del jueves. Las autoridades aseguraron que tenía signos de tortura.

Hallan sin vida y con signos de tortura el cuerpo del joven desaparecido No se sabía nada del paradero del sujeto desde el 2 de noviembre.

Cae conocido criminal del barrio Las Cruces

Algunos habitantes del barrio Las Cruces (Santa Fe) respiraron aliviados cuando las autoridades capturaron a un hombre conocido como 'El Perro', quien había sido señalado por los vecinos de perpetrar varios robos y protagonizar riñas



(Además: Uniformados harían parte de banda dedicada al atraco en TransMilenio).



Al momento de su captura, en la madrugada del jueves, las autoridades encontraron una escopeta en la pretina del pantalón. Está siendo judicializado.

Portaba una escopeta cuando fue capturado El sujeto era conocido como 'El Perro' por su prontuario delictivo.

Tendencias EL TIEMPO