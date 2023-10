La delincuencia cada vez busca nuevas formas de apropiarse de las pertenencias de la gente y el sistema de transporte público de Bogotá no es la excepción. En las últimas horas, Citynoticias conoció el caso de un ciudadano a quien le iban a hurtar su celular y terminó condenado por un delito que no cometió.



La pesadilla de Yerson David Díaz inició cuando un día salió de su residencia en Ciudad Bolívar para tomar el transporte hacia su trabajo. Luego de ingresar como de costumbre a un bus de TransMilenio, un pasajero ubicado cerca de él exclama que alguien le ha robado su celular.



Inmediatamente, el sujeto señaló a Yerson y lo acusó de haber sido el autor del robo, a lo que este respondió que él no había sido y que podía revisar sus cosas para comprobar que no tenía su teléfono.



Los involucrados se bajaron del articulado y la supuesta víctima amenazó con llamar a la Policía para que detuvieran a Yerson, a lo que este accedió pensando que el inconveniente se iba a aclarar, sin embargo las cosas tomaron un rumbo diferente y la situación empezó a complicarse.



Yerson fue acusado formalmente por hurto calificado en una audiencia judicial y tuvo que pasar 36 horas detenido. Aunque un juez le dictó una sentencia de 48 meses de prisión, posteriormente fue dejado en libertad condicional.



Este caso estaría relacionado con una nueva modalidad de hurto de celulares en TransMilenio, la cual consiste en que un usuario finge que robaron su teléfono y señala a otra persona, buscando que esta le entregue su propio móvil para, supuestamente, verificar que no sea el dispositivo hurtado, luego el delincuente huye con el aparato de la víctima.



Ante esta situación, Yerson busca demandar a la persona que lo acusó del supuesto robo, así como al uniformado que atendió el caso, pues considera que el procedimiento realizado tuvo errores y nunca se comprobó su participación en el hecho.



De igual forma, espera que la justicia actúe y le permita limpiar su nombre, pues la condena que se le impuso ha afectado de manera importante tanto su vida personal como laboral.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS*

* Con información de Citynoticias