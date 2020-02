Robos en puentes peatonales van en aumento en Bogotá

No por poco la más reciente encuesta de percepción y victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) muestra que para los ciudadanos el segundo sitio más inseguro del espacio público es el puente peatonal. Por un lado, entre el 2018 y el 2019 aumentó el número de hurtos en estos lugares: se pasó de 705 a 882, según cifras de la Policía Nacional.

Por otro lado, han ocurrido hechos violentos que se quedaron en la retina de los ciudadanos, como el homicidio del biólogo Juan Manuel Campo en el peatonal de la estación Avenida El Dorado de TM en octubre del 2017, o el asesinato de un joven por robarle su bicicleta en el de la calle 26 con carrera 68, en marzo de 2019.



El más reciente caso en el que un médico mató a tres presuntos ladrones en el puente de la calle 123 con carrera 9.ª, en Usaquén, hizo que expertos y autoridades miraran de nuevo a estos sitios que, según la CCB, son considerados por el 17 % de los ciudadanos como los más inseguros del espacio público en Bogotá.



Para Alberto Sánchez, investigador en temas de seguridad, esta situación debe revisarse desde dos perspectivas. La primera es que los peatonales son uno más de los escenarios impactados por el aumento del hurto a personas, que en el 2019 subió en un 25,5 por ciento en toda la ciudad.

“El segundo tema tiene que ver con la disposición urbana de los puentes. Para nadie es un secreto de que son pocos los que en su parte baja son bonitos o amables para los peatones; son peligrosos, sucios, dañados, y eso incide en la percepción de inseguridad que generan esos sitios”, explicó Sánchez.



Inquieta además que, de los 882 hurtos que ocurrieron en el 2019 en estos lugares, en 598 casos se usaron cuchillos o navajas para el delito, 120 más que en el 2018, cuando en 478 atracos los delincuentes llevaban estos elementos.



De las cifras oficiales se extrae también que bajó el uso del arma de fuego para robar en los puentes peatonales, ya que se pasó de 93 casos de este tipo en el 2018, a 72 en el 2019.



El puente peatonal en el que murieron los tres supuestos ladrones a manos de un ciudadanos, es un claro ejemplo de lo que ocurre en estos lugares, y que incluso es denunciado por los ciudadanos.

En ese sector del barrio Santa Bárbara ya habían creado un grupo de WhatsApp para informar sobre lo que ocurría en la zona, y varias veces mencionaron casos de hurtos en ese puente. De hecho, en los datos de la Policía se puede ver que en los puentes peatonales de esa zona de Usaquén es donde más robos ocurrieron en el 2019, con 12 hechos.



“Nunca me ha pasado nada acá, pero pasa uno con miedo porque es muy solitario en las noches. Sí he escuchado que roban, es lo único que te puedo decir”, manifestó una mujer que transita todos los días por ese puente.



Sin embargo, otra ciudadana, vecina de ese sector, sí fue víctima de un hurto y una agresión en ese mismo sitio. De acuerdo con su relato, hace algunos meses, cuando volvía a su casa, tuvo que cruzar el puente, donde tres sujetos la abordaron, la golpearon y huyeron.

El secretario de Seguridad, Hugo Acero, manifestó que ya se realizó un análisis de concentración del hurto a personas en Bogotá, y que los resultados han indicado las zonas en las que se debe priorizar la presencia de la Policía, y varios de ellos son en peatonales.



El funcionario agregó que no es posible tener un policía en cada uno de los 434 puentes peatonales que, según el IDU, hay en la ciudad. “Hay dificultades con el pie de fuerza, por lo que tenemos que priorizar acciones. Estamos concentrando a los policías en aquellos lugares donde hay el mayor número de hurtos, hay algunos puentes peatonales que estamos cubriendo y atendiendo con policía”, precisó Acero.

Para Alberto Sánchez, el hurto a personas, más allá de las estrategias en materia operativa que diseñan y aplican en las ciudades del país, es algo que “nos quedó grande”.



Sustenta su hipótesis en que hay un problema en el aparato de justicia que facilita la libertad de delincuentes que son capturados, y en que no hay información suficiente.



“Yo creo que nosotros no entendemos todavía las dimensiones reales del hurto en Colombia. Tenemos un enorme problema de subregistro que nos han llevado a crear estrategias operativas que no responden al fenómeno, que es más dinámico de lo que pensamos”, dijo Sánchez.



El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Óscar Gómez Heredia, manifestó en reciente conversación con EL TIEMPO que focalizará sus esfuerzos de vigilancia en las zonas donde más ocurren hurtos.



“Vamos a tener presencia de policía en los puentes peatonales, en los parques, en el sistema TransMilenio, y eso nos va a llevar, primero, a que haya presencia de policía, pero también a que la gente se sienta más cercana a la institución”, dijo el alto oficial, quien agregó que los delincuentes suelen robar en los peatonales en las noches, porque muchos no cuentan con una buena iluminación.



Finalmente, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, afirmó que en compañía de otras entidades del Distrito, como la Uaesp, fortalecerán las acciones para iluminar, reparar y limpiar los peatonales que lo requieran, y así mejorar la percepción de seguridad.



También señaló que con Integración Social atenderán a los habitantes de calle que suelen permanecer en estos sitios o cerca de ellos.



