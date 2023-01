Nuevas denuncias de robos en la avenida Circunvalar se presentaron en las últimas horas. Se trata de dos motociclistas, quienes fueron atracados en el mismo punto en el que atracaron a una joven en días pasados.



El hurto ocurrió la noche del pasado 23 de diciembre cuando siete delincuentes salieron del cerro fuertemente armados e intimidaron a los hombres, quienes se encontraban en el mirador.

"Nos bajamos de las motos y dos minutos después nos abordaron estos personajes armados que salieron de los matorrales"; dice una de las víctimas. Además relatan que todos los delincuentes estaban encapuchados y tenían una pistola o un cuchillo con los cuales los intimidaron apuntándoles a la cabeza.



Lo peor del caso es que los delincuentes no solo los robaron, sino que los insultaron y los golpearon en varias ocasiones. "Como no le pasé nada, el tipo lo que hizo fue darme un cachazo en la cabeza. Yo le decía que no tenía, que no me hiciera nada"; cuenta una de las víctimas.

Una de las motocicletas robadas está avaluada en doce millones de pesos. Además, los jóvenes dicen que pidieron ayuda en un CAI cercano, pero no recibieron colaboración de los uniformados.



Días antes otro motociclista había sido hurtado en el mismo sector. Sin embargo, él sí pudo recuperar la motocicleta. Por su parte, la Policía realiza patrullajes en el sector para encontrar a los responsables.



"Se están realizando unos trabajos de Policía Judicial e Inteligencia para determinar de qué grupo delictivo estaría cometiendo estos hechos. Igualmente fortaleciendo la presencia policial"; aseguró el Coronel Camilo Torres.



Por su parte, las víctimas interpusieron la denuncia y pidieron a las autoridades verificar la zona. Cabe mencionar que este caso se suma al de una joven de 27 años que también fue robada en este punto cuando se dirigía a su vivienda.



REDACCIÓN BOGOTÁ​

