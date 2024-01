En solo ocho días, joven fue asaltado y herido dos veces por el mismo ladrón en Bogotá

La inseguridad en Bogotá no da tregua: un joven denunció ser víctima de los delincuentes e incluso sufrió heridas de arma cortopunzante por parte del atracador.



Según la víctima, en un lapso no mayor de ocho días fue asaltado por el mismo delincuente en el barrio Acevedo Tejada, en la localidad de Teusaquillo.



(Le recomendamos: Los cinco delitos que más atormentan a los bogotanos: extorsión, bastante problemático)

El primer asalto ocurrió hacia las 5 de la mañana del pasado 11 de enero cuando pasaba el puente de la estación El Dorado, en ese momento fue sorprendido por el ladrón, quien lo intimidó, hirió y le robó el celular.



Y este miércoles 17 de enero, hacia la misma hora, se volvió a encontrar con el ladrón, quien sin mediar palabra lo apuñaló de nuevo. Esta vez, el joven se enfrentó con el asaltante y no se dejó quitar sus pertenencias.



"El mismo personaje me ataca, me hiere, pero estaba vez opongo resistencia", contó la víctima.



De acuerdo con la víctima, teme volver a encontrarse con el asaltante, teniendo en cuenta que ya conoce sus rutinas.



"Lo que me preocupa es que esta persona, si me la vuelvo a encontrar, ya ataca es con sevicia", dijo.



El hurto a personas es el delito que más sufren los colombianos a diario. En los 10 primeros meses del año pasado, 2023, el Ministerio de Defensa señaló que 308.426 ciudadanos fueron víctimas.



El alcalde Carlos Fernando Galán lanzó el plan de seguridad en la capital, la cual incluye 21 acciones para solucionar los graves problemas que aquejan a la ciudadanía.

Facebook Twitter Linkedin

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con el general José Daniel Gualdrón y César Restrepo, secretario de Seguridad. Foto: Alcaldía de Bogotá

(En contexto: Estas son las 21 acciones con las que buscan acabar con la delincuencia en Bogotá)



Entre las estrategias está la optimización de los equipos que trabajan para en plan de seguridad por cuadrantes, fuerzas de despliegue rápido, patrullaje permanente para actuar de manera inmediata cuando ocurre un delito, priorización de algunas zonas, articulación nueva y fortalecida con la Brigada XIII, entre otras importantes acciones.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Con información de Kevin Díaz, Noctámbulo de Citytv