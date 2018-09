Así roban en una estación de gasolina de la Autonorte con calle 127

En menos de 33 segundos los ladrones hicieron de las suyas en una estación de servicio, ubicada en la autopista Norte con calle 127, en donde rompieron el vidrio de una camioneta y sacaron lo que había dentro.



Gracias a las cámaras de seguridad del lugar se puede apreciar cuando un vehículo se estaciona junto a la camioneta para tapar la vista, luego desciende un sujeto que agachado rompe uno de los vidrios para robar lo que había en esta.

Que no le pase. Así roban los ladrones en la estación de servicio de la autopista Norte con calle 127 en #LocalidadSuba. Con gran destreza rompen el vidrio de una camioneta y hurtan lo que había dentro. #FelizLunes #Seguridad pic.twitter.com/7zlk6fMjyy — EL TIEMPO ZONA (@Suba_ET) 17 de septiembre de 2018

"Al parecer las placas del carro del que se bajó el ladrón es BYP475. Se me llevaron dos portátiles, una chequera, un blu-ray, un disco duro portátil y las llaves de un apartamento", comentó la víctima, quien por seguridad ocultó su nombre.



En el video incluso se puede ver cuando en la parte de atrás pasa una motocicleta de la Policía; sin embargo, por la oscuridad y como el ladrón estaba agachado, los patrulleros no lo vieron.



"Me informaron los empleados del lugar que eso es recurrente y que ha sucedido varias veces. Incluso han robado los carros del gerente y del administrador de la bomba", comentó el afectado.



Aunque la víctima aceptó que es muy difícil recuperar lo que le fue hurtado, sí quiere dar a conocer la situación para que las personas tengan más cuidado y capturen a los responsables.

EL TIEMPO ZONA