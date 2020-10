Lo apuñalaron en cinco ocasiones por robarle el celular

Tres amigos que llegaban a la casa de uno de ellos la noche del pasado domingo 18 de octubre, en el barrio Poa de la localidad de Suba, fueron alcanzados por tres sujetos que inicialmente les preguntaron si tenían candela.



(Además: Cambiarse de ropa, la estrategia de atracadores en la Avenida Boyacá)

Ante la respuesta negativa a esa pregunta, uno de estos individuos sacó un cuchillo y se abalanzó sobre uno de ellos. Los otros dos también fueron intimidados. "Pasó en menos de 30 segundos, y a mi amiga la manosearon y le robaron el celular", le dijo a Citytv el joven agredido.



Un video grabado por una cámara de seguridad de la zona muestra el feroz ataque del asaltante. Como su víctima se resistió, decidió apuñalarlo en repetidas ocasiones.



(Lea también: ‘No puedo resucitar a mi chinita, pero tengo derecho a saber qué pasó’)



"Fue un milagro que se hubiera salvado porque la forma como le tiró cuchillo ese tipo fue una vaina con cizaña, para en este momento no estar vivo", expresó una familiar de la víctima, quien denunció que los hechos de inseguridad en el sector vienen en aumento.



Ante la gravedad de las heridas, llegó inconsciente al hospital de Suba, donde le practicaron labores de reanimación y atendieron sus heridas. Permaneció hospitalizado por tres días y ahora se recupera lentamente en su casa.

"Me cogió de la chaqueta y empezó con el cuchillo. Yo sentí que me empujaba con el cuchillo no sentí las puñaladas, yo era a defenderme para defender a mis amigos. Recuerdo la voz, era venezolano", dijo la víctima.



Los videos que muestran el ataque ya están en manos de la Policía de Suba, que está tras la pista de estos delincuentes que estarían relacionados con otros hechos de inseguridad en la zona.

Siga leyendo:

- Agresor de joven en Útica la confundió con una venezolana.



- La cruda historia de un intento de feminicidio en el norte de Bogotá.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET

Con información de Leonardo Ballesteros, Noctámbulo de Citytv.