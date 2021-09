Padres de familia del Liceo Francés hacen llamado a Policía por inseguridad

Los padres de familia del Liceo Francés y los habitantes de los barrios La Cabrera y El Nogal, en la localidad de Chapinero, les enviaron una carta al general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, y a Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad de la capital, en la cual expresan "un llamado de auxilio para proteger la integridad física de nuestros hijos".



Se trata de una carta que ya recoge las firmas de decenas de personas que manifiestan su "angustia generada por el número imparable de atracos que se están presentando a diario en el sector, cuyas víctimas son en su gran mayoría nuestros hijos menores de edad".



Los firmantes se refieren a los alrededores del Liceo Francés, ubicado entre las calles 86 y 87 y entre carreras 7 y 8.



Explican que los delincuentes "actúan de manera organizada" y que en los edificios "distraen a los celadores con falsos domiciliarios mientras otros intimidan y roban". En otras ocasiones, agregan, es un parrillero de moto quien amenaza a las víctimas con armas de fuego.



También denuncian que tienen identificado "un lugar por donde los atracadores bajan de la carrera séptima, que es la pequeña zona verde al final de la calle 87, también conocida como el 'triángulo' ". En esa zona, explican, se han registrado varios hurtos.



Sin embargo, dicen que no hay efectivos de la Policía en el sector y que "la zona entre las calles 85 y 90, y entre las carreras 7 y 9, se convirtió en un lugar invivible".



Por eso, les solicitan a las autoridades "presencia policial permanente", así como "la ubicación de un CAI en la zona verde del final de la calle 87 con carrera 7, de forma que se pueda contar con apoyo de efectivos policiales".



Esta es la carta completa:

Bogotá, Septiembre 16 / 2021



Sr. General Eliécer Camacho Jiménez

Comandante Policía Metropolitana de Bogotá



Sr. Aníbal Fernández de Soto

Secretario de Seguridad de Bogotá





Respetados señores:



Por medio de la presente nos permitimos dirigirnos a ustedes con carácter urgente, para manifestarles la angustia con la que estamos viviendo los padres de familia del Liceo Francés y, en particular, los vecinos del sector del barrio La Cabrera en la localidad de Chapinero, generada por el número imparable de atracos que se están presentando a diario en el sector, cuyas víctimas son en su gran mayoría nuestros hijos menores de edad. Específicamente nos referimos a los alrededores del Liceo Francés, ubicado entre las calles 86 y 87, entre carreras 7 y 8.



En las últimas semanas se ha incrementado la criminalidad a niveles desconcertantes; nuestros hijos se ven obligados a caminar desde o hacia sus casas a la salida de clases y se ven expuestos a diario a la violencia de atracadores que aprovechan su vulnerabilidad. Las cifras oficiales muestran 4.715 hurtos a personas acá en Chapinero, solo superada por Suba y Usaquén hasta el mes de agosto. La UPZ que registra mayor número de casos es la de Chicó (2.574 casos), superando con creces las de La Sabana, Bosa, Las Nieves y El Rincón. Lo que nos tiene angustiados a los vecinos de este sector circundante al Liceo Francés, es que estrictamente a diario, hay atracos con arma blanca o armas de fuego a nuestros hijos, quienes indefensos son víctimas de estas bandas.



Estas bandas de hampones actúan de manera organizada; en casos en que los jóvenes se encuentren en frente de sus edificios, miembros de la banda de atracadores distraen a los celadores con falsos domiciliarios mientras otros intimidan y roban. En otros casos, es el parrillero de la moto quien los amenaza con armas de fuego. Se tiene identificado también, un lugar por donde los atracadores bajan de la carrera séptima, que es la pequeña zona verde al final de la calle 87, también conocida como el “triángulo”; por su fácil acceso peatonal, los atracadores atacan a diario a cualquier persona que se encuentre así sea de paseo con su mascota, y emprenden la huida por la séptima con toda impunidad.



Todos los casos son reportados, pero al no haber efectivos de la policía en el sector8, la zona entre las calles 85 y 90, y entre las carreras 7 y 9, se convirtió en un lugar invivible para nuestros hijos. Es imposible para nosotros padres acompañar a nuestros hijos en todos sus desplazamientos. Por ello, quisiéramos de la manera más atenta, solicitar presencia policial permanente en este sector y así permitir que nuestros hijos no se vean amenazados a diario. Específicamente pedimos la ubicación de un CAI en la mencionada zona verde del final de la calle 87 con carrera 7, de forma que se pueda contar con apoyo de efectivos policiales de forma permanente y así controlar la desbordada ola de atracos que estamos viviendo.



Agradecemos de antemano su amable y pronta atención a este requerimiento, que se convierte en un llamado de auxilio para proteger la integridad física de nuestros hijos.



De esta solicitud estamos remitiendo copia al señor Rector y a la señora Vicerrectora del Liceo Francés Louis Pasteur, con el propósito de obtener el acompañamiento institucional del Colegio en el estudio y la solución de este grave problema que afecta por igual a la totalidad de los estudiantes de ese plantel educativo, que a diario deben trasladarse desde y hacia sus instalaciones, independientemente de la ubicación de su sitio de habitación.



Cordialmente,

Padres de Familia del Liceo Francés y Vecinos del Barrio La Cabrera y El Nogal