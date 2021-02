Ladrón trató de robar un casino usando un cuchillo de carnicero

Inicie este miércoles con las últimas noticias de los hechos que ocurren en Bogotá, Colombia y el mundo.



En el barrio Patio Bonito, ubicado en la localidad de Kennedy, un joven de 19 años fue herido en tres ocasiones con lo que, por su gran tamaño, sería un cuchillo de carnicero. Al parecer, un ladrón estaba tratando de robar un casino en el que el joven trabaja.



En video quedó registrado el fuerte enfrentamiento que tuvieron y el momento en el que el delincuente hiere al empleado del establecimiento.

La Policía logró capturar al ladrón. Mientras tanto, el joven recibió atención médica y no fue trasladado a un centro hospitalario.



Además, un fuerte incendio se registró en la noche de la capital en el barrio San Cristóbal Norte de la localidad de Usaquén. Bomberos de las estaciones Bicentenario y Caobos acudieron al lugar y controlaron la conflagración.



Los uniformados tuvieron que salvar a dos gatos que se vieron atrapados por las llamas. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas.



