No caiga: estas son las modalidades de robo en 'citas' pedidas por app con desconocidos

Durante el fin del 2023 y el comienzo del 2024, se han conocido casos de hombres que pactan citas con mujeres desconocidas, ya sea a través de aplicaciones o en bares y terminan, en el mejor de los casos, robados y en el peor, muertos. Uno de los más conocidos fue el de un hombre de 45 años que contactó a una mujer de 18 tras agregarla en una aplicación bajo el nombre de Laura Uribe. Era un perfil falso.

Tuvieron varias conversaciones, pero, al final, el galeno decidió invitarla a su apartamento el 21 de noviembre de 2023. Primero bebieron tragos en una residencia de Usaquén y luego, cuando la mujer vio la oportunidad, lo drogó.

El médico perdió el conocimiento y su ‘invitada’ aprovechó para empacar elementos de valor en una maleta. Su escape se frustró porque el guarda de seguridad sospechó de una mochila que dejaba ver la esquina de un computador.

Le pidió detenerse, le preguntó cosas, pero todo lo que respondía era extraño, así que llamó a la Policía. Cuando llegaron los oficiales y la requisaron tenía dos teléfonos celulares de alta gama, un portátil y varias tarjetas de crédito. En el apartamento, estaba el profesional desmayado. La mujer confesó el crimen, pero las autoridades sospechan que estaba siendo esperada por sus cómplices.

Pero no en todos los casos los hombres salen bien librados. Hace pocos días, la familia de un joven de 27 años le daba el último adiós. No podían creer que por pactar una cita con tres mujeres que no conocía terminara muerto.

Carlos Jiménez, hermano de la víctima, ha tratado de reconstruir sus últimas horas de vida. Sabe que él estaba con unos amigos en un bar del barrio Restrepo. Esa misma noche se reunieron con tres extrañas y, al finalizar la fiesta, decidieron “seguirla”.



Salieron a una vivienda en el barrio Porvenir de Usme y allí, dice la familia, es cuando las mujeres les suministran a él y a sus amigos una sustancia. “Cuando están inconscientes, les roban todas sus pertenencias y escapan en un taxi”.

Esta mujer es de nacionalidad venezolana y ahora será judicializada. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Carlos dice que lo más seguro es que las delincuentes se hayan pasado en la dosis y por eso la víctima perdió la vida. “Según los videos que vimos, ellas hicieron bastante ruido, pero nosotros no sentimos nada”. Hoy, esta familia solo pide esclarecer los hechos. “Mi hermano era muy joven, estaba terminando su carrera de Contaduría Pública, tenía muchos sueños por delante”.

Pero este no ha sido el único caso. En diciembre pasado se supo de la captura dos hombres por hurtar con escopolamina. Se les encontraron 83 tarjetas de entidades bancarias. Fueron sorprendidos cuando subían a dos hombres a una camioneta en Tunjuelito. “Se encontraban departiendo en un establecimiento y fueron abordados por tres mujeres.

Ellas ganaron su confianza y querían llevarlos a un ‘amanecedero’. Pero cuando la policía patrullaba cerca de la diagonal 46 con carrera 52, notó algo extraño”, dijo la coronel Lizeth Casas, comandante de Seguridad Ciudadana.



Vieron a dos hombres forcejeando para que no los subieran a un automotor, así que intervinieron. Según las autoridades, en el operativo les encontraron cinco cédulas, dos licencias de conducción y tres celulares y un vehículo que pertenecía a una de las víctimas.

Las autoridades individualizaron a las tres mujeres, señaladas por las víctimas de suministrarles la sustancia que les hizo perder la conciencia y que serían las cómplices, de los hombres de 32 y 33 años, concluyó la coronel Casas. Lo peor de todo es que cargaban hasta un datáfono.



Son tan recurrentes estos casos que incluso hay una mujer conocida como la ‘despechada’, quien pacta citas con hombres a través de redes sociales o los convence en bares de Bogotá para departir con ellos. Al parecer, les suministra una pastilla para dejarlos en estado de indefensión.



Una de sus víctimas dice que la mujer llegó hasta una cigarrería donde él estaba departiendo con unos amigos. Le contó al cliente que estaba triste y despechada y que acababa de pelear con su esposo. De trago en trago terminaron tomados.

En ese lugar aprovechó el estado de alicoramiento para suministrarle la sustancia al hombre, quien al final la llevó hasta su apartamento. Terminó sin televisor y ropa, porque se llevó todo lo que encontró. “Ella llegó sola, dijo que estaba en una reunión y que el esposo estaba con la hermana de ella. Estaba triste y contándonos esa historia. Parecía despechada y entonces pidió una cerveza y después nos invitó”, dijo Luis, como se identificó el denunciante.



También hay que recordar el caso denunciado por el concejal de Bogotá Rolando González: un integrante de su equipo fue víctima de escopolamina en un bar del barrio Carvajal, en Kennedy.



En las imágenes de las cámaras de seguridad se evidencia cómo una mujer agrega una sustancia a la bebida del hombre y minutos después salen del establecimiento con él en estado de indefensión hacia su lugar de residencia.Al llegar a la vivienda, las imágenes muestran cómo la mujer empieza a sacar las pertenencias de la casa, avaluadas en 30 millones de pesos.



“Cada año en promedio se denuncian 2.000 casos de víctimas de hurto producto de escopolamina, al día se reportan cerca de 7 casos y el 60 % de las víctimas son hombres”, señaló González, quien dijo que las cifras le fueron suministradas por la Secretaría de Seguridad.

Capturas recientes

Capturan a dos mujeres sospechosas con sedantes en Chapinero. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Esta semana, en la calle 83 con carrera 13, en el barrio Antiguo Country de la localidad de Chapinero, dos mujeres fueron capturadas cuando se encontraban deambulando con actitudes sospechosas por la zona de los establecimientos comerciales abiertos al público

Cuando una policía les realizó el registro, les encontró 17 pastillas de un medicamento sedativo de carácter hipnótico, que aparentemente lo pretendían utilizar para 'escopolaminar' a sus víctimas, es decir, para hacer que perdieran su voluntad.

Estas mujeres, de 22 y 31 años de edad, cuentan con antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de tráfico de estupefacientes, abuso de confianza y lesiones personales. Fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes, pero un juez las dejó en libertad.

Evite ser víctima:

No acepte bebidas de extraños.



Evite ir solo a establecimientos donde vendan licor.



Desconfíe de la ‘simpatía’ de desconocidos.



No descuide las bebidas y evite tomar alcohol en exceso.



Alerte a otros si se siente desorientado.



Evite llevar altas sumas de dinero.



Pida un taxi seguro a través de plataformas de movilidad autorizadas.



Envíe la placa, el móvil y el punto de recogida a sus contactos de emergencia.



Tenga siempre un contacto de emergencia en el celular.



Llame a la Línea 123 cuando observe cualquier situación sospechosa, personas desorientadas, agresivas o con cambios de comportamiento por efecto de sustancias desconocidas.



Si se encuentra a una persona en estado de indefensión, llévelo a un sitio tranquilo y esté alerta de sus síntomas. Si presenta conductas de desorientación o alteración, se debe llevar a la sala de urgencias del hospital más cercano, para que la persona reciba un tratamiento adecuado. El procedimiento más común es el lavado gástrico cuando la sustancia es suministrada por vía oral y el tratamiento con otros fármacos para evitar complicaciones.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com