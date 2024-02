Estos son los más buscados en Bogotá por escopolaminar a los ciudadanos y robarlos

Gracias a las líneas de acción operacional definidas para contrarrestar los diferentes fenómenos delictivos en la capital del país, se ha logrado identificar y priorizar cinco localidades en donde se cometen hurtos con escopolamina: Chapinero, Kennedy, Suba, Teusaquillo y Engativá, ya que estas zonas presentan mayor afluencia de personas que departen en establecimientos nocturnos y de venta de bebidas alcohólicas.

De acuerdo a las actividades investigativas, se logró evidenciar el papel fundamental que tienen las mujeres que integran estas estructuras, quienes a través de redes sociales Facebook y Tinder contactan a sus víctimas, seleccionado en su mayoría hombres de nacionalidad extranjera, ganando su confianza y posteriormente suministrándoles sustancias como Benzodiazepina y Clonazepam en las bebidas, para dejarlos en estado de indefensión y poder hurtarles sus pertenencias (dinero, tarjetas de crédito, documentos, vehículos y dispositivos móviles entre otros).

Durante el año 2023 se presentaron 2.018 casos de hurto mediante la utilización de sustancias tóxicas, siendo Chapinero la de mayor denuncia por este flagelo con un 18% del total de estos casos. Asimismo, la mayoría de las víctimas son hombres, representando el 78% de los hechos que generalmente transcurren en horas de la madrugada.

La Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación también adelantan una línea investigativa para determinar la participación de estas mujeres en hurtos a residencias. La Policía Nacional presenta a los capitalinos un cartel de 8 personas que se encuentran inmersos en diferentes casos de hurto bajo esta modalidad, e invita a la ciudadanía a aportar información que permita la individualización, identificación y judicialización. Habrá pagos por la información suministrada.

Recomendaciones:

• Asegúrese que el licor sea destapado en la mesa.



• Durante la noche no es recomendable recibir tragos de personas que acabe de conocer.



• No descuide su bebida, vigile que personas externas no se acerquen a su mesa mientras baila.



• No permita que los vendedores se acerquen a su mesa con pretexto de ofrecer algún tipo de producto que deba consumir u oler.



• Los delincuentes que operan con sustancias facilitadoras de delitos (escopolamina, medicamentos hipnóticos, sedantes etc.) trabajan organizadamente y utilizan mujeres como anzuelo para llegar a las víctimas, esta modalidad se conoce como ‘Las Tomaceras’.

REDACCIÓN BOGOTÁ