La delincuencia, al alza: con ropa de mensajería atracan en Bogotá

Durante esta semana se ha registrado un aumento desproporcionado de robos a establecimientos de comercio en la capital. El modo de operar es similar en la mayoría de los casos. Sujetos vestidos como domiciliarios de empresas de mensajería ingresan a atracar a las personas que se encuentran en restaurantes.



El hecho más reciente se presentó el viernes pasado en una cervecería del Park Way, donde los delincuentes ingresaron y robaron enseres, dinero y hasta licor.

(Le puede interesar: Gobierno alista proyecto de seguridad ciudadana para combatir crimen)

Asimismo, en la autopista Norte con calle 104, a un local comercial que funciona 24 horas, llegaron tres delincuentes que asaltaron con cuchillo y armas de fuego a las personas. Luego emprendieron la fuga y un domiciliario que se encontraba allí inició una persecución que acabó con disparos, caso que es similar al robo en un restaurante de comida mexicana, en el parque de la 93, donde tres delincuentes con indumentaria de Rappi robaron a siete personas.



Para Ómar Oróstegui, director de Bogotá Cómo Vamos, los delincuentes están implementando esta estrategia de ir vestidos con indumentarias de empresas porque “es la forma más fácil de pasar desapercibido y poder ingresar a los establecimientos, y luego huir para camuflarse con otros domiciliarios”.



Así como ocurrió en el atraco a otro restaurante en el barrio San Patricio, en la localidad de Usaquén. A este lugar llegaron dos hombres que obligaron a los ciudadanos a entregarles todas sus pertenencias. Uno de los delincuentes tenía una maleta de domicilios que le ayudó a escabullirse en medio del escape. La Policía Metropolitana informó que las investigaciones relacionadas con este caso de robo continúan, y los ladrones no han sido capturados.



“La Policía hace lo que puede, pero de nada sirve capturar a un delincuente para que luego quede libre. Esto tiene un impacto en la reincidencia delincuencial. Se necesita mejor investigación criminal para desarticular las bandas y combatir los mercados ilegales de objetos hurtados”, asegura Oróstegui.



Según un sondeo de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), 7 de cada 10 comerciantes no se sienten seguros en sus lugares de trabajo. La percepción de inseguridad es más alta en establecimientos de puertas a la calle, como restaurantes, salones de belleza o supermercados.



Aunque, según cifras oficiales de la Policía Metropolitana, el hurto a establecimientos comerciales disminuyó, no sucede lo mismo con el hurto a restaurantes. Mientras en el primer semestre de 2019 se registraron 110 casos, este año se han contabilizado 129. Y esta cifra puede ser mayor con la apertura de la vida nocturna en la ciudad.

(Para seguir leyendo: Iván Duque, vestido de policía, hizo visita sorpresa a varios CAI de Bogotá)

Sin embargo, para Carolina Durán, secretaria de Desarrollo Económico, la reactivación económica progresiva ha permitido que comerciantes y pequeños empresarios se recuperen de las afectaciones causadas por la pandemia.



“Gracias a este nuevo turno que se genera en una ampliación de 2 horas realmente lo que se hace es ampliar casi 8.000 empleos nuevos en la capital. Gracias a esa ampliación de horario tenemos un 30 % más de jóvenes y empleados que los que teníamos hace 8 días, y entre 15 % más de ventas en el sector gastronómico”, afirma Durán, quien resalta la importancia de continuar el proceso de rescate social y reactivación de la mano con la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional para garantizar que la gente esté segura en la capital y seguir generando empleo.

Estrategias de control

La problemática de inseguridad parece no dar tregua, pese a los esfuerzos realizados por las autoridades distritales. No obstante, el plan de choque liderado por la Policía Nacional durante sus primeros 20 días de implementación muestra resultados alentadores. En comparativa con el mismo periodo del año 2019, se han presentado 67 casos menos de hurto a comercio.



Las alternativas de apoyo a la seguridad no se han hecho esperar. Desde el 24 de agosto entró en vigencia el acuerdo del Concejo que tiene como objetivo poder sumar las cámaras de seguridad privada de comerciantes, empresarios y residentes al Centro de Comando, Control y Comunicaciones de Bogotá, que realiza monitoreo en situaciones de riesgo como atracos a restaurantes.



Y aunque faltan 18 meses para que se pueda empezar a implementar esta medida, podría contribuir a realizar un control y registro más efectivo en situaciones de riesgo, así lo asegura la autora del proyecto, la concejala Diana Diago, del partido Centro Democrático, quien menciona que “tener acceso a sus cámaras ayuda. Y que los ciudadanos participen es fundamental en estos procesos porque el ciudadano conoce su barrio, conoce su cuadra, sabe qué pasa en su localidad, que es la microgerencia en temas de seguridad”.



Por otra parte, para el concejal Juan Baena, del movimiento Bogotá para la Gente, el tema de seguridad involucra varios factores complejos que no pueden ser solucionados solamente con la implementación de más cámaras, pero considera que podría contribuir en la captura y verificación del actuar delictivo de los ladrones.



“Las cámaras por sí solas no solucionan nada si yo no tengo un pie de fuerza importante. Yo creo que ese es el principal problema de Bogotá, no tenemos efectivo suficiente para cuidar a Bogotá (...). La tecnología, insisto, es importante, pero si no logramos judicializar de manera eficiente, rápida, efectiva, concreta, pues, tampoco sirve de mucho; la justicia tiene que acompañar el tema de la política criminal”, dice Baena.



La discusión frente al tema de seguridad continúa. Los dueños de locales y restaurantes piden que las autoridades tengan una respuesta inmediata en situaciones de riesgo y hurto en las que, desafortunadamente, personas vestidas como domiciliarios han logrado perpetrar sus crímenes.

REDACCIÓN BOGOTÁ