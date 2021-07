Robos a conjuntos con carros de alta gama, ¿qué hay detrás?

Los habitantes del barrio Colina Campestre, de la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, vivieron minutos de intriga y susto con un suceso ocurrido en un lujoso condominio del sector ubicado en la calle 137D con carrera 76A. Pasadas las 10 de la noche del martes pasado, una mujer se bajó de un vehículo para preguntarle al vigilante de turno en la portería por una dirección falsa. Esto era una distracción para que sus cinco cómplices entraran al conjunto y amenazaran al guardia con el fin de sacarle información de cuáles residencias estaban sin sus propietarios en el momento.



Los delincuentes fueron a buscar las propiedades, dejando solo a uno de estos vigilando al guardia en la caseta de la portería, quien aprovechó la oportunidad para forcejear con el asaltante, sacarlo de la portería. Con eso alcanzó a cerrar el portón vehicular y activar la alarma para que las autoridades llegaran al lugar. Desesperados, los delincuentes, de quienes testigos cuentan que eran al menos nueve, no tuvieron más opción que huir escalando el portón e irse en un vehículo que los estaba esperando.



Aunque el robo fue frustrado, hubo una particularidad que aún tiene con interrogantes a los residentes: los delincuentes se transportaban en dos vehículos de alta gama, un Mercedes-Benz en el que huyeron hasta montados en el baúl y un BMW con el que algunos de los cómplices lograron entrar al condominio y que dejaron abandonado en el lugar ante su afán de huir.



“Lo que más queremos es que se investigue y se llegue al fondo de qué personas son las que están detrás de esto, porque para utilizar estos vehículos de alta gama creemos que no es cualquier banda que esté por ahí”, dijo un testigo.



A pesar de su particularidad, no es la primera vez que se ha visto esta modalidad de hurto en Bogotá, en la que delincuentes se transportan en vehículos costosos para hacer de las suyas. El mes pasado se registró otro intento frustrado de robo en residencias del barrio Chicó Norte, en la localidad de Chapinero. Allí, los ladrones también intimidaron a los guardias para hurtar en los apartamentos, lo que causó que residentes alertaran a las autoridades e hicieran huir a los delincuentes en lujosos carros.



Según Guillermo Rivera, especialista en seguridad y defensa, los autores de esta modalidad no son bandas comunes, sino grupos delictivos organizados (GDO), es decir, organizaciones estructuradas para delinquir y que mueven grandes cantidades de dinero.



“No son cualquier banda que roba a un transeúnte, son grupos que ya están organizados y manejan mucho dinero. Utilizan vehículos de alta gama para no levantar sospecha de las autoridades ni de los residentes del sector, porque la mayoría son de estratos cinco y seis”, dice Rivera, quien no descarta que estos grupos sean financiados por redes de narcotráfico, razón por la cual pueden conseguir este tipo de vehículos.



Lo que afirma el especialista es importante tenerlo en cuenta, pues se entiende que este tipo de GDO tienen como presa las residencias de estratos altos, a las que no deciden robarlas de un día para otro, sino que estudian las casas, apartamentos y conjuntos con anterioridad, lo que les permite saber qué tan certero puede ser el golpe. Esto se debe, explica Rivera, al poder adquisitivo que tienen los residentes de estos inmuebles, por lo que hay altas sumas de dinero y objetos de elevado valor que se pueden traducir en millonarios hurtos.



Este modus operandi deja en evidencia, además, la preocupante cifra de hurtos en residencias. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, ocurrieron 3.449 robos de este tipo en el primer semestre de este año, 249 casos menos en comparación con el mismo periodo del 2020 (3.698), pero que aun así no muestran una disminución drástica. En junio de este año ocurrieron 520, de los cuales 88 se registraron en Suba, lugar del frustrado hurto en Colina Campestre.



En cuanto a los detalles de este caso, las autoridades hallaron que el BMW que los asaltantes dejaron abandonado tenía las placas adulteradas con cinta. Actualmente, el CTI de la Fiscalía investiga el vehículo para dar con el paradero de los miembros del grupo delictivo.



REDACCIÓN BOGOTÁ-EL TIEMPO.

