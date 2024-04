Video | Brutal robo a adulta mayor en Bogotá cuando paseaba a su mascota: 'No me dejé y me abrieron la cabeza'

Una ciudadana en el sur de Bogotá denunció el ataque y robo del que fue víctima cuando caminaba por las calles de la localidad de Bosa junto a su mascota.

En diálogo con Citytv, la mujer, de 68 años, recordó cómo un hombre se abalanzó sobre ella para despojarla del teléfono celular en el barrio El Palmar hacia las 7 a. m. del 3 de abril, como quedó captado en cámaras de seguridad.

"Venía un muchacho joven, se me mandó, no me dejé y, entonces, me cogió con las manos y me mandó hacia atrás", expresó.

Al haberla empujado, la adulta mayor se golpeó con el pavimento: "Horrible, me toqué la cabeza y salía el chorro de sangre. (...) Me fui para el médico y me preguntaban qué me había pasado. Me atracaron, me mandaron hacia atrás y me abrieron la cabeza".

Residentes del barrio aseguraron para las cámaras de televisión que los robos son reiterativos.

"Tocó colocar cámaras y hemos evidenciado que son personas que andan en bicicleta", afirmó Jeison Vásquez. "La gente no puede salir tranquila porque está temerosa", añadió Olga Garzón.

Según datos de la Policía Nacional, se han reportado 21.264 robos a personas en Bogotá durante enero y febrero de 2024. 840 casos han ocurrido en la localidad Bosa.

Sobre la seguridad, el alcalde Carlos Fernando Galán en entrevista con EL TIEMPO aseguró que encontró "una ciudad desarticulada donde cada uno estaba por su lado, donde Policía, Ejército, Secretaría de Seguridad y Fiscalía estaban peleando más o menos y tocó organizarlos para entregar resultados".

"Hemos logrado reducciones importantes en algunos delitos. El hurto en TransMilenio se ha reducido 47 por ciento, en los zonales 33 por ciento. Me comprometí en entregar resultados de seguridad en el sistema de transporte en los primeros 100 días y es un tema en el que nos hemos puesto la tarea para cumplir", precisó.

