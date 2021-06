Robo múltiple de delincuentes en motos en el sur de Bogotá

Seis delincuentes que se movilizaban en tres motocicletas fueron protagonistas de un robo múltiple que ejecutaron en pocos minutos en una esquina del barrio Villa Mayor, al sur de Bogotá.



Mediante amenazas se llevaron celulares, cadenas, objetos de valor y hasta una camioneta.

Todo el atraco quedó registrado en cámaras de seguridad del sector. Allí se ve cómo el grupo operó de manera organizada: mientras uno atracaba a tres ciudadanos que se encontraban conversando en el parque, otro robaba a transeúntes y los cómplices vigilaban sobre sus motos que nadie se percatara de la situación.



"Nos amenazan, que no los miremos, que no digamos nada para que no disparen", le contó a City Tv una de las víctimas que, además, fue despojada de las llaves de su camioneta.



Cuando los delincuentes huyeron a bordo de la camioneta y las motos, la víctima los siguió. "Encontramos una patrulla a tres cuadras. Por falta de diligencia, supuestamente, ellos dijeron que habían cogido por la 27 hacia la avenida Primero de Mayo, pero no fue así. (Los agentes de Policía) no pudieron colaborar con las cámaras de seguridad del sector, no pudieron localizarla", agregó.



El propietario del vehículo, al final, pudo recuperarlo; pero no por acción de las autoridades, sino porque aceptó pagar una extorsión de 20 millones de pesos. "Me dijeron que la tenían en Juan Rey, que la bajaban al Restrepo y que ya la tenían negociada", contó.

De acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, entre el 1 de enero y el 30 de abril, se han registrado:



- 29.391 casos de hurtos a personas (1,8 % más que en el mismo periodo en 2020).



- 932 casos de hurto a automotores (0,6 % menos que en el mismo periodo en 2020).

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Leonardo Ballesteros, Noctámbulo de City Tv.

