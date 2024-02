Exclusivo: así fue la trampa en plena Cra. 11 para robo masivo de bicicletas en Bogotá

Hoy a eso de las 5:45 de la mañana, el sonido de un disparo alertó a los residentes de los edificios contiguos a la carrera 11 con calle 121. "Otro robo" dijeron quienes ya están cansados de ver esta escena a través de su ventana y de no poder salir tranquilos hacia su trabajo o mandar a sus niños al colegio. "Estábamos durmiendo cuando sentimos el estruendo y la gritería. Nos asustamos mucho", relató una residente de la zona.

Cuando algunos salieron a percatarse de lo que había sucedido, solo vieron un hombre tendido en el suelo y algunas personas auxiliándolo. Reinaba el desconcierto.



Según la versión de la víctima, él venía circulando por la carrera 11, cuando vio que había un sujeto que parecía estar dando paso. “A unos cien metros de donde yo estaba, se notaba como un tumulto de gente, unas cinco o seis bicicletas en el piso, y ese hombre estaba dando como paso. Había como unas 15 personas alrededor de él”.

Al ciudadano se le hizo extraño y lo que hizo fue salirse de la ciclorruta y pasarse a la vía de los vehículos. “Tan pronto hice eso, se me abalanzó uno de los tipos, había varios, me tumbó de la bicicleta, y yo caí boca arriba”. Luego el mismo hombre pasó frente a él y le disparó con un arma. “Él accionó su arma sobre mi lado izquierdo, yo giré la cabeza sobre mi lado derecho y me vi la mano. Estaba llena de sangre. Supuse que me había disparado. Yo me quedé boca arriba, inmóvil. Todo pasó muy rápido. Se me llevaron la bicicleta”.

Momento del robo en la carrera 11. Foto: Archivo particular

Según la víctima, el tropel de gente fue porque hubo un robo masivo. “Ahí mismo robaron la patineta a un mayor de la Fuerza Aérea y a otro señor, lo mismo. Es decir, se robaron dos patinetas y mi bicicleta”.



Quienes lo auxiliaron fueron los vecinos porque en ese punto los edificios son inteligentes. “Ellos llamaron a la Policía que sí llegó, la ambulancia sí nunca la vimos. Levantaron el casquillo del disparo y ya luego me llevaron a la Fundación Santa Fe. Está muy complejo el tema”. Hay testigos que aseguran que vieron pasar una ambulancia como una hora después del aviso, ya cuando no había nada en el punto

Lo más raro es que, la noche anterior, los postes justo en esa zona no estaban funcionando y la oscuridad era evidente. Tampoco es la primera vez que atracan en este punto. “Yo vivo ahí y ya he sido testigo de la misma modalidad de robo, unas cuatro veces. Tumban a las víctimas en medio del separador de la 11 y ahí les quitan bicicletas, patinetas, computadores portátiles y todo lo que llevan”.

