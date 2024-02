En allanamientos, Fiscalía captura a vinculados con el robo a Juan Pablo Raba en cerros

La Fiscalía General de Bogotá, seccional Bogotá, informó que, en allanamientos, se capturó a personas vinculadas con el robo al actor Juan Pablo Raba.



Hay que recordar que, el 6 de noviembre de 2023, el actor fue víctima de la inseguridad de Bogotá. En sus redes sociales, contó cómo lo robaron mientras caminaba por los cerros orientales de la capital en compañía de sus hijos.

De acuerdo con las autoridades, el operativo de allanamiento pretendía, entre otras razones, dar con la banda que venía protagonizando hechos delictivos en los cerros orientales de Bogotá, en donde varios ciudadanos, sobre todo deportistas aficionados, han sido víctimas de grupos delincuenciales que atacan en manada y con violencia.

Leonor Merchán, directora de la Fiscalía, Seccional Bogotá, dijo que en las últimas horas, en un trabajo articulado con la Policía Nacional, se realizaron un total de ocho allanamientos en los que se logró un total de ocho capturas de personas que estarían involucradas con hurtos en los cerros orientales de Bogotá, los mismos en donde el actor habría sido víctima.

En su momento, Raba relató que tuvo que enfrentarse a cinco ladrones, que le arrebataron su celular y hasta su argolla de matrimonio. También le robaron todo el dinero que llevaba en ese momento.

"Nos cruzamos con dos personas. Sentí algo raro, llevé a mis hijos hacia un lado del camino donde sentí que podía protegerlos. Salieron otros tres de unos arbustos y nos encerraron", relató Raba, después de vivir esa pesadilla.



También aseguró que lo obligaron a hacer transacciones a una cuenta de Nequi, pero, que gracias a las precauciones que tomó, pudo evitar que la cantidad fuera mayor. "Yo hace meses le puse un límite a mis transacciones virtuales, que es bastante bajo. Yo les expliqué a ellos porque me decían 'páseme tanto', yo les dije 'me pueden quitar lo que quieran, pero no puedo hacer más'".

Hombres que son buscados por las autoridades tras robo en los cerros de Bogotá.

Los ladrones le pedían a Raba cinco millones de pesos, pero, al poner el límite, los ladrones solo consiguieron una transferencia por un millón de pesos, según contó el actor. "Entendí el modus operandi, piden el teléfono para desbloquearlo y hacer trasferencias desde tus cuentas. No es un tipo de delincuencia que busca como tal el aparato, sino que tratan de sacar toda la información posible".

