En la noche del lunes 24 de octubre se presentó un hecho de inseguridad en Usaquén, al norte de Bogotá, que ha preocupado a la ciudadanía. Un grupo de motociclistas hizó un robo a mano armada en el barrio Cedro Golf, ubicado en la carrera 8 bis con calle 151.



Cuando los vecinos del sector vieron lo que ocurría, empezaron a grabar y gritar desde sus ventanas para evitar que continuara el hurto. Los ladrones, al sentirse acorralados, huyeron del lugar.

Este es el momento exacto en que nos ponemos a gritar y evitamos que se les llevaran el carro. ¡Todas estas motos son de ladrones!

Definitivamente la solidaridad vecinal en estos casos si hace la diferencia. pic.twitter.com/Vkc5JWaeac — Laura Aguilera J. (@LauriAguilera) October 25, 2022

Juan Pablo habló con la emisora Caracol Radio y narró lo sucedido. El hombre informó que se encontraba con un amigo llevando a sus hijas para que se probaran unos trajes que habían mandado a confeccionar para la celebración de Halloween.



Las dos menores ya se encontraban dentro del edificio cuando los ladrones abordaron a ambos hombres con armas de fuego y les empezaron a quitar las pertenencias. "Nos empezaron a quitar todo lo que teníamos. Lo peor de todo esto es las niñas viendo todo esto desde la ventana", dijo Juan Pablo a la emisora.



Resalta, además, que gracias a la ayuda de los vecinos, quienes salieron a gritar desde la ventana, los ladrones huyeron y no le robaron el auto, que sospecha que querían robar porque tomaron las llaves del automóvil.



"Eran bogotanos, por lo menos el que yo escuché. Me sorprendieron, armas de muy buena calidad. Esta gente es una banda profesional. Hablando con la Policía, nos dijeron que unas cuadras más adelante habían vuelto a robar más gente", continuó el hombre.



Frente a los hechos repetitivos de inseguridad, el ciudadano afirma que es debido a la impunidad que la inseguridad en la capital se ha visto en un constante aumento. "Las autoridades y el mismo Gobierno tienen que revisar esto porque cogen a los delincuentes y vuelven a salir. Esta gente no tiene miedo porque saben que no les va a pasar absolutamente nada", dijo.



Con resignación, Juan Pablo recomendó a la ciudadanía "que cuando pasen estas cosas, hay que estar los más tranquilos posibles. No se pongan a forcejear. Ellos van a lo que van y pueden pegar un tiro sin mediar palabra con nadie".



La Policía Metropolitana de Bogotá ya se dirigió a la zona y se encuentra haciendo las investigaciones pertinentes. De momento, contó que aún no se tiene conocimiento sobre la posibilidad de que estos hombres pertenezcan a una estructura delictiva.



ELTIEMPO.COM

