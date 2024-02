Así fue el robo en famoso restaurante del norte de Bogotá: 'Ladrón desenfundó su arma'

Sobre las 4:24 p.m. de este domingo, 11 de febrero, se presentó un robo en el restaurante Abasto, en el norte de Bogotá. En el reconocido local, ubicado en una de las calle más frecuentadas por los visitantes en la localidad de Usaquén, dos hombres en motocicleta llegaron para perpetrar el hurto de un reloj que, según creían, era de alta gama. Sin embargo, reportó la propia víctima, el accesorio era una réplica que tenía un costo de cerca de 500.000 pesos.

El robo en 'Abasto', en Usaquén

Restaurante Abasto, ubicado en Usaquén. Foto: Instagram de @abasto.restaurante

Según han denunciado testigos de lo sucedido, el robo ocurrió mientras el negocio estaba en funcionamiento y las sillas escaseaban. De hecho, según le contó un portavoz de la Policía Metropolitana de de Bogotá a este diario, en medio de la multitud, uno de los ladrones "desenfundó su arma".



Los delincuentes llegaron pasadas las 4 p.m. a la calle 118, muy cerca del parqueadero de un centro especialista en odontología, teniendo en cuenta la cantidad de visitantes que tiene la zona los fines de semana.



Según indican las versiones preliminares, los hombres se desplazaban en una motocicleta de bajo cilindraje y se estacionaron justo en la subida de la calle 118.



Luego de unos instantes en el lugar, tras observar a los clientes que estaban en la zona de la terraza, decidieron tratar de ir por el reloj que parecía de lujo.



En ese punto, uno de los sujetos— que utilizaba tapabocas— ingresó al restaurante para cometer el delito.



Minutos después, la víctima, identificada como Javier, decidió no interponer ninguna denuncia al revelar que el accesorio no era original sino que se trataba de una "réplica", conforme se lee en el informe preliminar de las autoridades.



Asimismo, el afectado dicho manifestado "tampoco necesitar la unidad investigativa". Sin embargo, las autoridades ya empezaron las labores para determinar quiénes fueron los responsables de lo sucedido.



"No pudimos seguir almorzando porque nos vimos amenazados por un atraco", comentó uno de los usuarios que reportó en redes sociales el robo.



"Necesitamos poder salir a almorzar con tranquilidad", clamó otro.



"Efectivamente el reloj es hurtado, la Policía en este momento verifica cámaras, activa por supuesto todas sus redes de informantes. Invitamos a la ciudadanía a reportar si tiene información sobre este tipo de personas que se dedica a realizar estos hurtos nos suministren información", dijo la TC Bibiana Valencia, oficial de Inspección de la Policía de Bogotá, en charla con el periodista Kevin Díaz, de Citytv.

Segundo robo en restaurantes del norte de Bogotá en menos de una semana

El pasado martes, seis de febrero, se registró un robo en el restaurante Masa, en la sede ubicada sobre la carrera novena con calle 81, muy cerca de un reconocido colegio de Bogotá.



En ese entonces, conforme contaron testigos, los delincuentes se llevaron celulares, joyas, dinero en efectivo, bolsos y otros elementos.



Por fortuna, a pesar del pánico generado, no hubo ninguna persona herida.



Las autoridades investigan lo sucedido en el lugar, pues ya a finales del año pasado también se presentó otro robo dentro de sus instalaciones.

Así fue el robo masivo en exclusivo restaurante de Bogotá Así fue el robo masivo en exclusivo restaurante de Bogotá El robo en la reconocida panadería. Foto: Policía de Bogotá.

