Lo sedujeron y le robaron 400 millones: comerciante víctima de engaño de 'Las Bandidas'

Según la historia conocida por Noticias Caracol, la víctima fue seducida por dos mujeres que lo indujeron a viajar hasta una finca en Tabio, Cundinamarca, para poder despojarlo de todas sus pertenencias.



Al menos 173 millones en efectivo y joyas avaluadas en 280 millones quedaron en poder de las dos presuntas delincuentes, a quienes el hombre describe como "dos mujeres con tatuajes en la espalda y en las piernas".



Sin embargo, el comerciante afectado le siguió el rastro a las mujeres a través de un GPS y determinó que habrían estado en el barrio Patio Bonito de la localidad de Kennedy intentando vender las joyas, pero que no fueron recibidas debido a su alto costo.



"Ellas fueron a la joyería porque yo tengo a alguien que le pagué para que me ayude a investigar, pero ellas fueron a la joyería por el lado donde ellas viven, pero el hombre no se las compró porque no tenía la plata", comentó en Noticias Caracol el hombre afectado.



Así mismo, aseguró que contrató agentes encubiertos para que puedan entregarles a las autoridades cualquier información relacionada con las mujeres.

'Las Bandidas' seducen, drogan y roban a hombres en zonas de rumba de Bogotá. Foto: Juan Pablo Rueda. Archivo EL TIEMPO

Hace algunos días ya se había conocido algunos testimonios de hombres que aseguran haber sido víctimas del mismo grupo de mujeres que suministraban sustancias a los sujetos para aprovecharse de ellos y despojarlos de sus objetos de valor.



Versiones apuntan a que también estarían cometiendo los delitos en algunas zonas de rumba en Bogotá.



Uno de estos casos sucedió en la calle 85 con carrera 15, en donde un grupo de jóvenes departía en Chapinero cuando un grupo de mujeres los abordó en uno de los locales. Las víctimas detallaron que las mujeres los convencieron de continuar la rumba en una casa, después de las 2 de la mañana.



Los hombres accedieron, por lo que recibieron cerveza por parte de las jóvenes y luego despertaron sin recuerdos de lo que pasó y sin sus pertenencias, entre las que había celulares y billeteras; también les sacaron dinero del banco. Además, se robaron los electrodomésticos de la casa. El robo supera los 40 millones de pesos.



