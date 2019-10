Dramático atraco a un bus del Sitp por una banda con menores de edad

Un bus del Sitp que llevaba a bordo dos mujeres fue atracado en la noche de este martes en el sector de La Cruces en el centro de Bogotá. La banda que abordó el vehículo tendría entre sus integrantes a varios menores de edad.



Una de las mujeres era una ama de casa de 50 años y la otra una trabajadora de 30. Ambas fueron amenazadas con enormes puñales para que entregaran todas sus pertenencias.

Según el relato de una de las víctimas, los cinco delincuentes aprovecharon que el bus se detuvo en la carrera 10 con calle 2 y, a la fuerza, abrieron las puertas de la ruta T25 Arborizadora - Lijacá.



"Cogieron las tirantas de la maleta, yo no me solté y me arrastraron, sacándome del bus. Yo me caí, había un charco", dijo la mujer que resultó lastimada en medio del atraco y agregó "creo que había un niño, era pequeño y otro chico de 15, y otro de 18. Forzaron la puerta, todos con puñales, algo terrible para dos mujeres".

Una patrulla que pasaba por la zona se percató de la situación y actuó. Pudo capturar a una persona y aprehender a otra más. Finalmente, recuperaron algunos de los elementos robados.

En la #BogotáNoctámbula



Una banda de cinco sujetos se subió a un bus del SITP en Las Cruces, para robar solo a dos pasajeras que se encontraban en el automotor, una de ellas fue golpeada por oponerse al hurto. Los delincuentes fueron capturados.#ArribaBogotá @Citytv pic.twitter.com/Bn1yWPQ47H — Arriba Bogotá Citytv (@ArribaBogota) October 23, 2019

"La idea de poner la denuncia es que coloquen más seguridad en esos buses", afirmó la pasajera involucrada en el angustiante episodio.

Bogotá - City Tv

*Con reportería de Leonardo Ballesteros, Noctámbulo de City Tv.