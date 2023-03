En la madrugada del pasado 25 de marzo, tuvo lugar un millonario robo en una bodega ubicada en la localidad de Puente Aranda, en el centro-occidente de Bogotá. Las cámaras del sector captaron a más de 15 delincuentes irrumpiendo en el establecimiento, tras bajarse de una van.



Dos sujetos vestidos de policía y con chalecos antibalas se acercaron inicialmente a la puerta para preguntarle al vigilante si había escuchado un disparo. “Timbran acá (en la bodega) y el vigilante, como ve que es la autoridad, abre para dar la información que le estaban solicitando. La sorpresa es que es reducido y se bajan de una van como se ve en los videos”, relató un hombre a 'CityTv'.

¿Se va a hacer matar? FACEBOOK

TWITTER

Al menos seis trabajadores de la bodega fueron intimidados con armas de fuego, luego de que los supuestos policías se subieron a una moto y se fueron. Los videos de seguridad muestran que, segundos después, de la minivan se bajaron alrededor de 13 personas para ingresar al lugar. Afuera se quedaron dos.

(Lea también: Las formas que están usando para robar a los adultos mayores en Bogotá).

Una vez ingresaron, los ladrones sometieron a las personas que se encontraban laborando en el interior. Con golpes, amenazas e intimidaciones, los inmovilizaron uno a uno.

Uno de los trabajadores que se encontraba en la bodega el día del robo, relató a ‘Noticias Caracol’ los momentos de angustia que vivió, luego de que los sujetos le apuntaron con un arma y, posteriormente, lo obligaron a tirarse al suelo.



“Nos vuelven a acostar apuntándonos y pues en ese momento nos dicen ‘no nos mire la cara’. En ese momento, me entran más los nervios”, relató el hombre.



Una mujer, quien se encontraba en el segundo piso, también compartió con el noticiero citado anteriormente cómo ocurrieron los hechos: “Él entró y me dijo: ‘Policía Nacional’. Abrió la puerta, me apuntó, pero yo lo vi de civil y le dije: ‘Usted no es la Policía’. Él me dijo: ‘¿Se va a hacer matar?’. Yo ya dije: 'Me van a matar aquí'”.

(Siga leyendo: Cuidado: así robaron a dos ciudadanos; ladrones los acecharon y doblegaron).

Según el relato, la mujer, junto con sus compañeros, fue retenida por un periodo de tiempo de 3 horas. Un montacarguista, por otra parte, fue obligado a introducir la mercancía robada a los camiones.



Aparte de la minivan, los delincuentes tenían tres vehículos ubicados estratégicamente a las afueras de la bodega. En ellos, transportaron víveres, bebidas alcohólicas y productos que, en total, sumaban alrededor de 800 millones de pesos.

(De interés: Ladrones se subieron a un bus intermunicipal y robaron a todos los pasajeros).

Junto con los víveres, los ladrones también se llevaron las cámaras de seguridad de la bodega. Con lo que no contaban era que tanto en el interior como en el exterior yacía otro sistema de vigilancia que permitió conocer a detalle cómo se efectuó el millonario robo.



De acuerdo con ‘Noticias Caracol’, la Policía encontró los camiones implicados en el hurto en un parqueadero de la localidad de Fontibón; con ellos también estaba toda la mercancía robada. Sin embargo, no había rastro de los responsables. Hasta el momento, no se conoce la identidad de los sujetos y tampoco se ha podido esclarecer la participación de los supuestos policías en el hecho.

Más noticias en EL TIEMPO

Plaza de Soacha: comerciantes desalojados dicen que se quedaron sin trabajo

Sistema de bicicletas compartidas de Bogotá superó los 420.000 viajes en 6 meses

Concejala María Fernanda Rojas lanzó su precandidatura a la Alcaldía de Bogotá

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO