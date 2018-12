Familia alerta por robo en viviendas de Tabora

No había pasado un año desde el último robo de su bicicleta, en la oficina en que trabaja, cuando a Andrea* se le volvieron a llevar su vehículo, pero esta vez, en su vivienda, en el barrio Tabora de Engativá.

Los hechos ocurrieron el jueves, 13 de diciembre, en el occidente de la capital. A las 6 de la mañana un joven en una bicicleta se paró frente a la puerta de la vivienda, y aparentemente con una llave maestra abrió la cerradura de la casa de tres pisos. En el tercero vive la familia de Andrea.



Una vez la puerta estuvo abierta, el joven dio una vuelta a la manzana y regresó al sitio con otro hombre que también se desplazaba en cicla. Este entró al hogar, mientras el otro vigilaba desde afuera que ninguno de los vecinos alertara.



“En el primer piso hay unos locales y en el segundo también, pero en este momento está vacío. Por eso el ladrón subió hasta el tercer piso, que es en donde vivimos mis papás, mi hermano, mi hija y yo”, explicó la joven.

Aunque la puerta estaba trancada, pues allí aún permanecía la familia, Andrea y su hermano guardaban sus bicicletas en un pasillo. “Como no encontraron nada de valor, se llevaron las dos ciclas, que juntas suman cerca de un millón 200 mil pesos”, expresó la mujer.



Ambos jóvenes se desplazan a sus trabajos pedaleando, pues en el caso de Andrea, llegar en bus hasta el norte de la capital, donde trabaja, le puede tomar hasta una hora y cuarto por trayecto. “Hace cuatro años, más o menos comencé a andar en bicicleta porque en transporte público me demoraba mucho. Desde el viernes tuve que usar bus, y ya el lunes me prestaron una bicicleta para que pudiera movilizarme. A mi hermano le pasa igual. Él tiene 18 años y va a la universidad en bicicleta” expresó Andrea.



Esta, señala, es la primera vez que les forzan la cerradura de la puerta, pues en el pasado habían sido víctimas de un robo por un descuido de la familia. Agregó que realizan la alerta sobre el hecho porque en temporada hay familias que acostumbran a dejar sus hogares solos.

Dos hombre son señalados de forzar la cerradura de una vivienda y luego hurtar dos bicicletas. Las víctimas recopilaron estos videos. 1/2: pic.twitter.com/ndHOLXE0Na — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) 20 de diciembre de 2018

Por ejemplo, en la temporada de diciembre del año pasado se presentaron 323 casos de robo de viviendas en la capital. Para entonces hubo 90 casos más que en el mismo periodo de 2016. Por su parte, en la localidad de Engativá se presentaron solo 5 casos en diciembre de 2016, mientras que para el 2017 fueron 34.



La familia de Andrea ya colocó la denuncia por el robo, y solicitó a sus vecinos los videos de seguridad de su cuadra, en donde se observa el modus operandi de estos delincuentes.



Por su parte la Policía Metropolitana de Bogotá recordó a los ciudadanos que si van a salir de sus casas, y para evitar robos en sus viviendas durante la temporada decembrina, deben asegurarse de que puertas y ventanas estén bien ajustadas y si observan algún comportamiento sospechoso en su barrio, comunicarse de inmediato con su cuadrante o con la Línea 123.



BOGOTÁ

​En Twitter: @BogotaET

En Facebook: EL TIEMPO BOGOTÁ