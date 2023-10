Robo de vehículos: ‘Cuatro tipos armados me apuntaron y se llevaron mi carro en Bogotá’

Javier González es la nueva víctima del hurto a vehículos en Bogotá. Dijo que se estacionó en una vía de Álamos cuando fue abordado por cuatro delincuentes fuertemente armados que le salieron al paso en otro vehículo y lo amenazaron de muerte.

“Yo paré a contestar una llamada y, segundos después, un vehículo me cerró, de este se bajaron cuatro tipos armados con pistolas y revólveres. Me amenazaron de forma muy violenta y de muerte. Me dijeron que me iban a matar ahí mismo”.

Lo único que pudo hacer este ciudadano, ante el amedrentamiento, fue entregarles en carro. “Yo no alcancé a ver bien cómo eran. Me apuntaron en la cara. Yo quedé mal. Sé que estaban en un vehículo oscuro”.

La víctima agregó que podría ser un Chevrolet Sail o un Corsa. “Me afectaron mucho porque es mi medio de trabajo. La afectación económica, moral y física es terrible. Uno se esfuerza por tener sus cosas y un bandido de estos le quita a uno todo. Esto es material, bueno, gracias a Dios respetaron mi vida. Estoy asombrado con tanta delincuencia en Bogotá”.

