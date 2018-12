Investigan presunto rapto de un bebé de 6 meses, en Soacha

Mientras se encontraba con su abuela en el sector de Paseo Real de la comuna Compartir de Soacha (Cundinamarca), el bebé de seis meses, Ángel Smith Ortega Morena, fue raptado este jueves.

​

Los hechos ocurrieron hacia la 1:30 de la tarde, sobre la calle 21 Sur n° 15 G-21, de este municipio vecino de Bogotá.

La Policía Nacional está difundiendo la imagen de una mujer, que al parecer habría tenido relación con el rapto del pequeño, al que su familia busca desesperado. Las autoridades habilitaron el número celular 320-3051535, para aquellos ciudadanos que puedan suministrar información sobre el paradero del pequeño.

Esta es la imagen de la mujer sospechosa, que está difundiendo la Policía Nacional. Foto: Policía Nacional de Colombia Sus familiares piden ayuda de los ciudadanos para dar con el paradero de Ángel. Foto: Leonardo Ballesteros. Noctámbulo de 'Citynoticias' Esta es la vivienda de la familia Foto: Leonardo Ballesteros. Noctámbulo de 'Citynoticias' En este coche lo tenía su familia Foto: Leonardo Ballesteros. Noctámbulo de 'Citynoticias'

Según relató Maria Adelina Moreno, la abuela del menor, ella tiene una tienda en el barrio, pero también cuida a su nieto, mientras su hija sale a trabajar. Allí "llegó una mujer que dizque a comprar una gaseosa y se fue ganando mi confianza. El bebé lloró, entonces yo me fui a calentarle el tetero, y la señora cogió el cuchillo con el que yo parto el salchichón, y me arrinconó la cocina, y me encerró. Me echó pasador".



Según la abuela del menor, ella rompió el vidrio de la cocina, y logró salir, pero cuando buscó a su nieto, la mujer ya se lo había llevado.

La Policía habilitó el número celular 320-3051535, para que los ciudadanos brinden información. FACEBOOK

TWITTER

La mujer visitó dos veces a María Adelina Moreno, según ella explicó. "La primera vez que vino me contó que venía de Ibagué, y que había tenido un bebé, pero que su hijo estaba internado en Chapinero". Luego, regresó otro el segundo día, y ahí fue cuando amenazó a la abuela y robó el bebé, según cuenta ella.



"Lo que ella me expresó cuando se robó a mi nieto es que mi hija se había metido con su esposo, pero yo lo que pido es que los problemas se arreglen entre los mayores, y no me le hagan nada al bebé, que tiene solo seis mesecitos", pidió María Adelina.



El alcalde de Soacha, Eleázar González, confirmó ante las cámaras del servicio informativo de 'Citynoticias' que el bebé fue raptado, y aseguró que la Policía se encuentra buscándolo, así como la Sijin. "Hay un despliegue interesante en el municipio en búsqueda de los responsables de este hecho", señaló el mandatario.



BOGOTÁ Y NOCTÁMBULO DE 'CITYNOTICIAS'

​En Twitter: @BogotaET

En Facebook: EL TIEMPO BOGOTÁ