Cada semana se roban 25 señales  de los paraderos del SITP ¿Para qué?

El pasado 16 de noviembre dos sujetos fueron capturados en la localidad de Puente Aranda por patrulleros del CAI Tejar mientras transportaban la parte superior de una señal vertical del SITP, que habían hurtado minutos antes. Semanas antes, en este mismo sector de la ciudad, tres personas fueron captadas por una cámara de vigilancia mientras parten en dos un letrero de un paradero y luego se llevan la parte superior en una carreta.



Estos casos son solo la punta del iceberg de un fenómeno cada vez más recurrente en la ciudad: el robo del mobiliario público y, específicamente, de las señales verticales del Sistema Integrado de Transporte Público.



La preocupación no es menor. No solo se trata de una clara afectación al patrimonio económico de la ciudad, sino una forma de perjudicar a millones de bogotanos que a diario utilizan el sistema para movilizarse.



Jaime Comba, quien trabaja como impulsador para una empresa de productos de aseo, es uno de los ciudadanos preocupados por esta situación. Este trabajador de 55 años afirma que su labor durante los últimos meses se ha complicado por la ausencia de señalética en las calles.

En algunos paraderos, también se roban las láminas que indican las rutas. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

“A diario debo tomar tres o cuatro buses y a mí me queda muy difícil orientarme sin las indicaciones de los paraderos. En TransMilenio también se están robando los tableros, pero en esas estaciones uno al menos puede preguntar a los funcionarios del sistema”, contó.



Como este caso, hay miles en toda la ciudad. Basta con hacer un recorrido por las vías principales de la capital para notar cómo lo único que acompaña a algunos paraderos es un tubo metálico. Para entender la gravedad de la situación, EL TIEMPO hizo un recorrido por la avenida 68 y evidenció que en el kilómetro que separa la autopista Sur y la calle 37 sur se han robado al menos seis señales.



“Acá vinieron a reinstalar los avisos hace un mes. Recuerdo que entre los vecinos dijimos: ‘eso no dura una semana’; y así fue, al día siguiente la señal ya no estaba”, le dijo a EL TIEMPO un comerciante de telas del sector.



Esta situación también se evidencia en la carrera décima entre calles 20 y 26 sur, en donde los vecinos denuncian que hay un grupo de personas con carretas que aprovechan la soledad de la noche para llevarse la señalética.

El Dadep trabaja para adecuar las señales de nuevo. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

De acuerdo con datos entregados por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) a este periódico, desde enero hasta octubre de 2021 se ha registrado la vandalización y hurto de 1.012 señales verticales de los paraderos zonales del SITP.



“En la reparación y reemplazo de las señales verticales de los paraderos zonales del SITP se han invertido hasta el momento cerca de 2.000 millones de pesos”, explicó la entidad.



También añaden que, de este mobiliario, el concesionario ha reparado cerca de 362.

El Dadep reveló que la localidad de Kennedy, con 172 señales robadas, es el sector de la capital con más incidencia dentro de la estadística. Le siguen Suba con 127, Ciudad Bolívar con 117, Engativá con 90, Puente Aranda con 70.



“Desde la Defensoría del Espacio Público, en un trabajo articulado con TransMilenio, se instauró la denuncia de esta situación ante la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, para que den con los responsables de los hurtos de las señales verticales de los paraderos zonales del SITP, que han ido en aumento en los últimos meses en la ciudad y también con las personas que al parecer estarían comprando este mobiliario como chatarra”, indicó la entidad.

Nadie se va a arriesgar a comprar eso. Lo que sí tengo presente es que hay personas que se las roban para venderlas como chatarra o simplemente para dañar la ciudad. FACEBOOK

TWITTER

EL TIEMPO consultó con asociaciones de reciclaje de la ciudad para conocer el valor comercial que podrían tener estos elementos. De acuerdo con una trabajadora de la Asociación de Recicladores Porvenir (ARP) que pidió no revelar su nombre, la aleación utilizada para producir los tableros de soporte y las láminas de las rutas es un material aprovechable, por tanto tiene una tasación en el mercado que es atractiva para muchas personas. No obstante, indica que, así como pasa con las tapas de alcantarilla, las señales no se reciben “porque podrían generar sellamientos, multas y hasta la cárcel”.



“Nadie se va a arriesgar a comprar eso. Lo que sí tengo presente es que hay personas que se las roban para venderlas como chatarra o simplemente para dañar la ciudad”, le dijo a EL TIEMPO la trabajadora.



Respecto a las capturas, además de las dos que se reseñaron en la introducción de este artículo, se ha realizado la captura de 4 personas en las localidades de Mártires y Fontibón que fueron sorprendidas en el momento en que estaban hurtando estas señaléticas.



“Asimismo, se está trabajando en una campaña que tiene como objetivo invitar a la ciudadanía para que sea nuestra aliada y alerte a las autoridades cuando sea testigo que están hurtando o dañando el mobiliario urbano que acompaña estos paraderos”, concluyó el Dadep.



También en TransMilenio

Pero los delincuentes no solo la emprendieron contra los avisos del SITP, también lo han hecho con los tableros de TransMilenio que indican las rutas. Semanas atrás, EL TIEMPO denunció el robo indiscriminado de estas placas plásticas rectangulares.

“No tenemos cuantificado el número de plaquetas que se han robado porque es un tema constante y que ocurre en todo el sistema. No se podría decir que ocurra en un solo sector o en una sola troncal. Es algo macro”, dijo TransMilenio.

En varias estaciones se siguen robando los avisos. Foto: Archivo personal

Sin embargo, TransMilenio señaló que, aunque durante los hechos de vandalismo derivados de las protestas este fenómeno se incrementó, esta situación no es el detonante de la problemática. “Es importante aclarar que esto no es un tema exclusivo de las manifestaciones, ese fue un punto de crisis. Lo que hemos evidenciado es que las señales se las siguen robando”.



Respecto al proceso de recuperación y reinstalación de los avisos, dicen que puede tardar entre cinco días y dos meses, dependiendo de la magnitud del daño.



“Si es una plaqueta, puede ser menos de una semana porque ese es el tiempo que tardamos en producir e instalar una pieza. Ahora, si es un robo más grande, se debe elaborar la señalética desde cero y por ese motivo el tiempo se puede extender”, explicó TransMilenio.

