En días recientes, un hombre que salía de un restaurante del centro comercial Atlantis, ubicado al norte de Bogotá, fue víctima de hurto y amenaza, según se conoció en una denuncia este viernes.



El presunto delincuente, de acuerdo con el relato del hombre robado, iba específicamente por el lujoso reloj marca Rolex que portaba.



Robos como ese vienen ocurriendo hace varios años y en diferentes ciudades de Colombia. Y aunque podrían pasar como hechos aislados, todo indica que ese tipo de crímenes hacen parte de una modalidad criminal con tentáculos en otros países.

"Entré por la puerta de la izquierda, subí a un restaurante invitando a mis sobrinos y a mi cuñada a comer una pizza. Saliendo del restaurante, dentro del centro comercial, entró una persona con un revólver calibre 38; desde la puerta hasta donde yo estaba, estamos hablando de unos 20 pasos”, dijo la víctima para Noticias Caracol.



Además, relató que las personas a su alrededor empezaron a gritar, mientras que el delincuente le dijo: "No se haga matar", y luego se retiró con el reloj en sus manos.



"Yo le estiro la mano y él, con el revólver, hace tiempo para quitar el reloj con toda tranquilidad. Sale prácticamente caminando del centro comercial y no supe cómo se fue: si en moto, no tengo ni idea”, le contó al noticiero.

El delincuente se robó un reloj Rolex en el centro comercial Atlantis. Foto: Google Maps

Los precios de los Rolex pueden variar según estas características: estilo, tamaño, material y el tipo de colección, a continuación el listado de los relojes y su precio. Según la página oficial de Rolex, hay relojes de 35 millones de pesos y de más de 130 millones.



Los Rolex, en el ojo de los ladrones por años

En noviembre de 2022, hace apenas nueve meses, seis personas fueron capturadas tras una larga investigación de la Fiscalía. Las detenciones hicieron parte una redada del CTI contra una banda dedicada al hurto de relojes de alta gama que operaba en varias ciudades del país. Durante varios años, el nombre 'los Rolex' ha trascendido.



Según la investigación de las autoridades, la banda se movía por toda Colombia y tenía un cronograma asociado a fiestas o actividades que se realizan en las ciudades a las que podrían llegar extranjeros adinerados. Después de cometer varios hurtos, abandonaban la ciudad y se movilizaban a otra región del país.

En noviembre de 2022, el ente acusador capturó a seis personas a las que llevó ante un juez de control de garantías Cali para imputarles cinco delitos que no fueron aceptados por los capturados que recibieron medida de aseguramiento. Foto: Fiscalía.

En la misma línea, en marzo de 2022, El TIEMPO habló con el jefe de la Unidad Investigativa de Seguridad Ciudadana, el mayor Óscar Gutiérrez, quien estuvo al frente del desmantelamiento de tres peligrosas bandas desde el 2018. El mayor detalló cómo operan estas estructuras especializadas en robar objetos de alto valor.



El modus operandi coincide con el descrito por la Fiscalía tras las capturas de noviembre.



Siempre hay una persona que marca a la víctima, la detecta de forma ocular hasta comprobar que porta un Rolex, luego le avisa a otro sujeto del grupo criminal que es quien llega en una moto, intimida a la persona y la despoja de su reloj”. Así, explicó, se han materializado dos de los últimos eventos de los que actualmente cursa una investigación.



En años pasados, los hurtos se hacían de maneras diferentes. Venían detectando a las víctimas en restaurantes o cafés de la ciudad. “Marcaban a su objetivo y lo atacaban dentro del establecimiento”, dice Gutiérrez. Pero, en 2022, por dos casos, se evidenció que la víctima era marcada mucho antes.



Por ejemplo, la detectan en el aeropuerto; luego, cuando llega a su lugar de destino, que por lo general es un hotel, es atacada. “Estos relojes tienen un valor bastante alto. Cuando las bandas los roban ya tiene un receptador que se los compra y que a su vez ya tiene clientes que, atraídos por el valor, los compran”. A estos últimos les queda fácil ingresar a una página y verificar su autenticidad. “Es un delito demasiado rentable para la delincuencia”, dijo el experto.



En la cadena delictiva ganan todos, incluso los marcadores, personas entrenadas para identificar los relojes de la marca sin temor a equivocarse.

Un presunto ladrón fue capturado de relojes lujosos fue capturado en Cartagena en septiembre de 2022. Foto: Archivo particular

Fuentes le explicaron a EL TIEMPO que algunos de estos delincuentes tienen estabilidad laboral en ciudades como Medellín, en empresas de limpieza de autos, otros en empresas de comidas rápidas. Pero, además, son individuos que van a hurtar a personas previamente analizadas a otras partes en medios motorizados.



Otros perfilan a sus víctimas por la clase de vehículos en los que se transportan y las siguen hasta sus lugares de domicilio. Las estructuras estarían conformadas por varias personas, con roles definidos, para cometer los ilícitos.



El diario El Heraldo consultó a expertos en seguridad, quienes explicaron que los accesorios de lujos hurtados, en los que clasifican los relojes, son sacados de Colombia y llevados a países europeos para que no haya “trazabilidad” para quienes lo deseen adquirir.



Luis Anaya, experto en seguridad ciudadana consultado por ese medio de comunicación, afirmó que normalmente hay estructuras criminales que acceden a los relojes por medio de “encargo”, pues asegura que hasta el momento no se ha visto que lleven los Rolex a las casas de empeño.



Las autoridades recomiendan a los viajeros tomar taxis certificados o hacer uso de aplicaciones reconocidas y a la ciudadanía en general no hacer parte de la cadena delictiva comprando estos relojes hurtados.

