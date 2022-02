Este martes, una familia vivió un drama completo. Su perrita, de raza bulldog francés, había sido secuestrada por un grupo de delincuentes en la localidad de Chapinero. Además, la mascota estaba en tratamiento y requería el suministro de medicamentos.



Este miércoles, la sonrisa volvió a sus vidas cuando, gracias al Gaula de la Policía, volvían a tenerla entre sus brazos.



Todo ocurrió en la mañana del martes en la carrera 6.ª n.º 51-20, en Bogotá. Según aseguró Johana Jaramillo, dueña de Venus, su hija fue amenazada con un arma de fuego para entregar al animal. Es como si ya les estuvieran siguiendo la pista desde días atrás y simplemente fueran por su objetivo.



El momento fue “aterrador”, pues luego del violento ataque los delincuentes huyeron en un carro negro. “Yo lo único que pedía era que no le fueran a hacer daño a la perrita”.



Lo primero que pensaron en hacer fue denunciar el caso en redes sociales, y aún más cuando empezaron a extorsionarlos, y no solo los verdaderos secuestradores, sino otros delincuentes que suelen aprovecharse cuando alguien denuncia que hay una persona o una mascota desaparecida. “Nos chantajeaban pidiendo rescate. Los que se la llevaron nos pedían dos millones de pesos para regresarla con nosotros. Fue terrible”.

Venus es la perrita robada en la mañana de este martes en Bogotá. Foto: Twitter @JohaJaramilloP

Del tema se enteró hasta el Gobierno distrital, que, junto con la Policía, se pusieron en la tarea de monitorear varias cámaras de seguridad para dar con rapidez con el paradero del animal. Mientras tanto, en redes sociales la solidaridad con las víctimas fue absoluta.



Pasaban las horas hasta que la dueña de Venus fue contactada por los delincuentes, quienes le exigían dos millones de pesos a cambio de entregarle a quien hasta este momento se ha convertido en parte de la familia.



Toda esta denuncia llamó pronto la atención del Gaula, cuyos agentes iniciaron un operativo de búsqueda y localización, permitiendo que hacia las 3:45 de la madrugada del miércoles 9 de febrero llegaran hasta la avenida Primero de Mayo con avenida Boyacá, donde un hombre hizo entrega del animal. Era el padre de uno de los criminales que no estaba de acuerdo con el acto criminal.



Es por esta razón que la investigación aún no ha terminado. En este caso hubo amenaza, extorsión y maltrato animal, y aún continúan las pesquisas para determinar la forma como operaron los secuestradores y cuántos participaron.

“Que no duden que seguimos verificando que no hayan cometido este mismo delito en otros sectores de la ciudad, cómo se están organizando, cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar para cobrar el dinero. Vamos por la judicialización de los presuntos responsables”, dijo el general Jorge Vargas, de la Policía Nacional.



Los dueños de Venus dijeron que en una situación de estas muchas veces no se sabe qué hacer. “Nos decían que confiáramos en la Fiscalía y en el Gaula, y gracias a Dios allá ya hay personal especializado que sabe qué significa en estos momentos una mascota en la vida de una familia”, dijo Jaramillo.

Muchos bogotanos, en redes sociales, han venido denunciando en los últimos años el robo de sus mascotas y han ofrecido recompensas para recuperarlas, sin lograr el objetivo. Se presume que los animales son utilizados para procreación y comercio ilegal, y otros, como en este caso, para cobrar extorsiones a sus dueños.



La defensora de los animales, Andrea Padilla, ha dicho en varias ocasiones que a la hora de colocar las denuncias, los dueños de las mascotas no están especificando el robo. “No dicen exactamente si el robo es de animales o de cualquier propiedad. Esto es muy importante”. Por su parte, el Gaula insiste en que nunca se deben pagar las extorsiones porque en la mayoría de los casos se da con los captores.



Sin embargo, no en todas las historias hay un final feliz como el de Venus. Una ciudadana denunció el año pasado que su perro Simón, que había llegado hace cuatro años a su vida, había sido raptado el 28 de agosto, en el barrio Bosa La Independencia. “Dos hombres se lo llevaron. Usaron a una perra pitbull negra en calor para llamar la atención del can y cuando han ganado su confianza le ponen un collar de ahogo y se lo llevan”. Nunca volvió a ver a su adorada mascota.



Casos como estos se viven en barrios de toda la capital. Johan Avendaño, experto en seguridad, afirmó que los ladrones suelen buscar en internet, en Instagram y en Facebook los anuncios de las mascotas, se comunican con los dueños y les cobran altas sumas de dinero.

CAROL MALAVER

