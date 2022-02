El robo de la perrita bulldog francés esta semana, en la localidad de Chapinero, y la posterior extorsión a su familia, a la que le pedían dos millones de pesos por devolverla, no es el primer caso ni el único que ha ocurrido en Bogotá desde hace años. Esta modalidad de delito ocurre en varias localidades y a cualquier hora del día.



Valeria es una estudiante universitaria que vive en Bogotá. Su mamá, Johana Jaramillo, no quería que ella estuviera sola y por eso decidió comprarle una mascota. “Ella tiene dos años y medio, es superconsentida, es un ser lleno de amor, es mi felicidad y la de toda mi casa”.



El día del robo, un amigo de la joven sacaba la mascota a pasear y fue en ese momento cuando le arrebataron al animal y lo subieron a un carro negro. “En ese momento pasaba una patrulla y ellos me recomendaron ir al CAI más cercano. Justo cuando estaba hablando con ellos me llamaron unos extraños y me dijeron que si la quería ver con vida tenía que consignar dos millones de pesos”. Entonces le recomendaron a la joven denunciar el caso con el Gaula de la Policía.



La universitaria cuenta que los miembros de la institución fueron muy empáticos y que la tranquilizaron. “Me dijeron que sabían que ella era como parte de la familia y estuvieron muy dispuestos a colaborarme. Al poco tiempo ellos la habían encontrado. Volvió una parte de mí. Sé que sigue la investigación, pero ya esa parte le corresponde a la Policía”.



Según cifras del Gaula de la Policía Nacional, el año pasado ocurrieron nueve casos de robo de perros en el país, de los cuales cuatro fueron en Bogotá, y este año ya van dos, uno en Medellín y el otro en la capital. Se cree que son más, pero no todos los dueños de las mascotas denuncian ni los casos tienen un desenlace feliz.



En 2020, por ejemplo, el ciudadano Fabián Bermúdez denunció el robo de su perro Theo. “Dos habitantes de la calle se lo quitaron a mi mamá, era un perro beagle de 9 años. Ellos fueron grabados en video. Todo ocurrió en el barrio Turingia de Suba”.



Gracias a que el hecho quedó grabado en una cámara se pudo evidenciar que fueron un hombre y una mujer los que se llevaron al animal hasta el sector de Costa Azul y tomaron un alimentador hasta el barrio La Granja. De ahí no se supo nada más de la querida mascota.



Otro caso que llamó la atención en la ciudad fue el de Titán, un husky siberiano manto rojo. Fue raptado cuando tenía siete meses por una pareja desconocida.



Solían pasearlo por la parte trasera del búnker de la Fiscalía General de la Nación y nunca había ocurrido ningún inconveniente, hasta que una mañana su dueña salió a dar una vuelta con el perro. Eso pasó a eso de las 6:30. En ese mismo instante, en la calle 22 con carrera 52, se acercó a toda velocidad una camioneta Hyundai Tucson plateada.



De este vehículo se bajó un hombre enmascarado mientras una mujer estaba al volante. “Mi mamá contó, en ese momento, que este tipo le arrebató al perro de sus manos y que en el forcejeo le ganó y la tiró al piso. Así metió a Titán dentro del carro y se escaparon”, contó Santiago, el dueño de Titán.



El vehículo salió a toda velocidad por la carrera 52 y se perdió entre los carros. “No pudimos tener mucha información solo datos de la placa, CHW. Por la gestión que hicimos durante ese tiempo nos dimos cuenta de que ya había pasado antes en la zona. En Ciudad Salitre ya se habían robado un bulldog francés y la misma camioneta”, contó Santiago.



Según expertos del Gaula, se cree que hay dos causas por la que el robo de mascotas puede ser rentable para los delincuentes. “Los cachorros de razas finas se pueden vender fácilmente a través de las redes sociales, o se puede dejar crecer para sacarle crías y multiplicar el negocio ilegal”.



En cambio, explicaron, cuando se roban un perro adulto ya esterilizado es más probable que estos sean utilizados para extorsionar a las familias.



Y es que los perros son robados incluso estando en los hogares. En agosto de 2021, Daniela Téllez denunció que, estando en su apartamento, un desconocido ingresó y se robó a su perro Orión, también un bulldog francés. “Vi las cámaras del barrio, fui a buscarlo a Chapinero, puse carteles, radiqué una denuncia, pero la búsqueda fue infructuosa”.



En un video se ve que el delincuente sale de la casa de la víctima con la mascota en brazos y escapa en una bicicleta.

¿Pocas denuncias?

Perro con microchip. Foto: Archivo EL TIEMPO

A pesar de que son constantes las denuncias por robo de perros en las redes sociales, estos entran en la difusa zona en la que no se sabe cuál entidad es la que se apersona de estos casos. Por eso también no se consiguen cifras más precisas sobre este delito.



EL TIEMPO, por ejemplo, entrevistó al director seccional de Fiscalías Bogotá, José Manuel Martínez Malaver, quien explicó que se están manejando dos frentes importantes.



Uno es el tema de las investigaciones por maltrato animal a través del grupo Gelma, con el cual se investigan y judicializan los casos relacionados con este delito a nivel nacional, y otro es el tema de secuestro y extorsión. “Este último lo estamos trabajando con el Gaula y con nuestros fiscales. La idea es que este fenómeno no se vaya a aumentar”. Sin embargo, no hay registro de casos de robo o extorsión ni información sobre lo que puede haber detrás de este delito.



La defensora de animales Andrea Padilla ha dicho en varias ocasiones que a la hora de poner las denuncias, los dueños de las mascotas no están especificando el robo. “No dicen exactamente si es de animales o de cualquier propiedad. Esto es muy importante”.



El Gaula recomienda nunca pagar por las extorsiones, pues esto no va a garantizar que los propietarios de las mascotas los recuperen. La razón es que en estos casos en muy frecuente que las familias rueden información con teléfonos a través de las redes sociales. “Ahí es cuando personas inescrupulosas se aprovechan de la situación para llamar y pedir dinero a cambio de información. Eso lo hacen incluso cuando hay casos de personas desaparecidas, o cuando hay robo de carros o motos”.



Otro aspecto importante es que los ciudadanos opten por adoptar o comprar en criaderos reconocidos y certificados, porque así como ocurre con delitos como el hurto de celulares, mientras los explotadores de razas que sacan y sacan camadas sin pensar en la salud de los perros o quienes venden animales a través de las redes sociales tengan clientes van a seguir encontrando en la venta de perros algo lucrativo.



Por ejemplo, un perro de la raza bulldog francés se comercializa por internet por sumas que superan los cinco millones de pesos. Otra raza apetecida son los golden retriever porque son animales dóciles y fáciles de atraer.



Y es que los delincuentes se valen de toda clase de artimañas. El domingo 30 de enero, una cámara de seguridad ubicada en el barrio Villa de los Alpes, de la localidad de San Cristóbal, captó el momento en el que varios hombres robaban un perro de raza chow chow.



Para lograr su cometido utilizaron a una pitbull en celo a través de la cual se captó de forma inmediata al animal para luego atraparlo con una correa a plena luz del día. Esta mascota era el guía de un adulto mayor.



En otros casos como el de Venus, los ladrones van en vehículos que terminan utilizando para transportar a las mascotas y luego huir.



Otra modalidad es la de aprovecharse de las personas que sacan camadas de sus perros. Llegan a la casa del vendedor, se ganan la confianza y ya dentro de la residencia, simplemente, los atracan.



Lo cierto es que ahora hay que andar con cuidado porque ni los animales se salvan de la ola delincuencial que afecta varios sectores de Bogotá.

Evite robos y extorsiones

- Procure salir con su perro sujetado con la correa.

- No descuide a los animales en la calle por más que sean autónomos.

- Indentifíquelos con placas, collares o microchips.

- Desconfíe de los extraños que se acerquen demasiado a saludarlos.

- No utilice siempre las mismas rutinas al pasearlos. Use diferentes rutas.

- Si el perro ya fue robado, no acepte extorsiones y comuníquese con el Gaula en la línea 165.

