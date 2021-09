Ojo al 'juego persuasivo' con el que ladrones roban celulares en Bogotá

A través de Tik Tok, una joven relató su experiencia con una modalidad de robo en Bogotá que no involucra violencia y que estaría siendo usado en el barrios del norte.



"A mí me robaron en la 93. De verdad, tengan mucho cuidado", dijo la joven en su video.



Según su relato, a ella y a unos amigos lo abordaron dos hombres y dos mujeres en el parque de la 93. "Nos dijeron que tuviéramos cuidado y que ellos eran los cuidadores de la cuadra y que detestaban a la gente que robaba. Después empezaron a hacer un juego psicológico y nos tuvieron ahí como media hora. Era ese jueguito como'mira, dame tu celular, yo no te lo voy a robar' y te lo devolvían. Era horrible, no sabía qué pensar", cuenta la mujer.



Sin embargo, al final, les dijeron "vayan a la esquina y no volteen. Ya les devolvemos sus celulares". Pero se los llevaron.



El modus operandi del relato recuerda a los 'inspectores de billeteras', cuyo accionar ha sido registrado en varios puntos de la ciudad. A veces, se trataba de delincuentes camuflados de policías que, a través de falsas requisas, le pedían objetos de valor a sus víctimas y, en medio de los supuestos procedimientos, huían. Aunque también se conocen casos en que los "inspectores" se presentaban como civiles y de alguna manera, lograban intimidar y engañar a los ciudadanos.

Según cifras de la Secretaría de Seguridad, entre enero y agosto de este año, se han reportado 35.781 casos de robo de celulares, 18 % más que en el mismo periodo en 2020.



Las localidades con mayor número de casos son Kennedy, Engativá, Suba, Chapinero y Usaquén. Además, de acuerdo a los mapas de calor de la entidad, el sector de Chicó Lago es uno de los más afectados.

