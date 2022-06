El primer semestre del año cerrará con resultados agridulces en materia de seguridad para la ciudad. A pesar de las reducciones significativas en siete de los 12 delitos de alto impacto, hay dos en particular que durante el año han mantenido una tendencia negativa: los hurtos de vehículos y motocicletas.



De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad, hasta el 15 de junio en Bogotá se habían registrado 1.561 casos de hurto de carros y 2.204 de motocicletas. Estos datos demostraron un crecimiento de 4,5 y de 5,4 por ciento, respectivamente, si se comparan con el mismo periodo de 2021.



(Le recomendamos: Juez envió a la cárcel a profesor del Marymount acusado de abuso sexual)

Y es que lo que se vio en Bogotá desde finales del año pasado fue una seguidilla de denuncias en las que los ciudadanos aseguraban ser víctimas de este tipo de hurtos mientras conducían o, incluso, en las puertas de sus casas cuando se estaban estacionando. En cámaras de video quedaron registrados varios de estos hechos que, en el primer semestre de este año, se concentraron particularmente en localidades como Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar, Suba, Bosa y Puente Aranda.



Ahora bien, cuando se revisan las cifras sobre el hurto de carros y motos solo para el mes de junio, es posible evidenciar una reducción de 11 y 19 por ciento, respectivamente, comparado con el mismo mes de 2021.



Según el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, esta es una tendencia que, aunque todavía marca números rojos en las estadísticas generales, viene decreciendo mes a mes desde el inicio de año.



“En términos de tendencia y comparando estos meses específicos con respecto al año anterior, hemos logrado reducciones. Los mensajes ahí son claros: primero, en estos delitos todavía tenemos retos y nos preocupa porque siguen en aumento. Y segundo, hemos logrado contener la tendencia del año pasado con una serie de dinámicas y operativos para entender qué es lo que está detrás de esto”, señaló Fernández de Soto.

Delitos Automotores by Loren Valbuena on Scribd

Ubicación y modalidad

Cerca del 80 por ciento de los carros hurtados en la ciudad son en la modalidad de halado FACEBOOK

TWITTER

En el reporte entregado por las autoridades se pudo evidenciar que entre las seis localidades de Bogotá con mayor afectación por este delito hay 742 barrios donde se concentra esta modalidad delictiva. Así las cosas, esto quiere decir que el 61 por ciento del total de casos registrados en la capital ocurren en estas zonas.



La localidad con el mayor acumulado de casos de hurto de automotores en lo que va de 2022 es Kennedy. Allí se han reportado 299 de estos robos; luego siguen Engativá, con 177, y Puente Aranda, que llegó a la mitad del año con 129. Por otro lado, están Suba con 126, Bosa que lleva 107 y, finalmente, Ciudad Bolívar, que llegó a los 106 reportes.



Frente a los casos reportados, el mayor general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, advirtió que durante los últimos meses se ha visto una afectación en esta modalidad delictiva; sin embargo, mencionó: “Hemos venido trabajando en la prevención del hurto de automotores con la Unidad de Tránsito para que podamos encontrar los vehículos robados”.



El general Camacho también precisa que “cerca del 80 por ciento de los carros hurtados en la ciudad son en la modalidad de halado, y eso denota que hay un componente de descuido de los propietarios que los dejan en la calle sin ningún tipo de seguridad”.



Y es que al revisar las cifras para este semestre queda en evidencia que el halado es la modalidad más frecuente cuando se trata del hurto de motos. Es utilizada en el 80 por ciento del total de casos. Para los carros es del 61 por ciento. Luego, están los robos de automotores con modalidad de atraco, con un 16 por ciento, y el 34 por ciento para las motos.

Un problema más grande

Según la Secretaría de Seguridad, el aumento del hurto de automotores puede responder a dos variables claras: la escasez de vehículos nuevos que ha impulsado la compra de carros de segunda mano y la compra de repuestos y autopartes ilegales, un mercado alimentado por ciudadanos que buscan piezas a bajos costos sin importar la procedencia.



“Uno de los mercados criminales que más se ha dinamizado es el de automotores y el de motocicletas, entre otras razones, porque hay una escasez de oferta de vehículos nuevos. Al tener una menor oferta de carros nuevos, los mercados de segunda adquieren mayor valor y, por tanto, también los repuestos y autopartes. Ahí se abre una ventana a la ilegalidad empujada por la necesidad de conseguir los artículos que no están llegando al país”, como lo explicó Fernández de Soto.



Otra de las razones a la que los expertos le adjudican el aumento en la criminalidad en el sector automotor podría ser el coletazo de la pandemia, que dejó una reconfiguración del crimen en Bogotá. Por ejemplo, los grupos delincuenciales cambiaron su modus operandi. Los mercados criminales, las dinámicas delincuenciales tuvieron una transformación antes y durante la pandemia y, en particular, desde que empezó la reactivación, como lo analizan desde la cartera de Seguridad distrital.



Sin embargo, hay algunos que ven con ojos más críticos la actual situación. Según Néstor Rosania, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, la incidencia de delitos de alto impacto en la ciudad, como el hurto de vehículos, es producto de una desarticulación entre las instituciones que no previnieron el efecto de inseguridad postcuarentena. Para el experto, “ni el Ministerio de Defensa ni la Secretaría Distrital de Seguridad construyeron a tiempo una estrategia de seguridad clara para ajustarse a las nuevas dinámicas delictivas que surgieron luego del encierro”.

3 preguntas a Aníbal Fernández

Hemos capturado 16 bandas FACEBOOK

TWITTER

¿Cuál es la estrategia para frenar los hurtos de automotores en Bogotá?



Este año hemos aumentado la operatividad en función del hurto de vehículos y hurto de automotores considerablemente. Los operativos de la policía crecieron 39 %, 16 bandas delincuenciales desarticuladas y 125 personas judicializadas. También hay un aumento en la recuperación de los vehículos o motocicletas hurtados, este año hay un aumento del 125 % en las motocicletas recuperadas y 64 % en la recuperación de vehículos, en donde pasamos de 250 vehículos recuperados a esta fecha el año pasado a 411 este año en términos de recuperación.



¿Qué pasa con el mercado ilegal?



Hemos aumentado un 81 % las actividades de inspección, vigilancia y control en el 7 de agosto, en el Restrepo, en las distintas localidades en donde hay una gran concentración de talleres y mercado de autopartes. Se han hecho 367 intervenciones en establecimientos de esta naturaleza este año, que es un 81 % más de lo que se había hecho en este periodo el año anterior. En materia de incautaciones han sido 700 millones de pesos.



¿Están clausurando estos negocios?



Sí, hay unos cierres que se establecen dependiendo de la infracción que se esté cometiendo. Por ejemplo, está el delito de receptación, concierto para delinquir en algunos casos; incluso, puede llegar a una extinción de dominio, pero a veces también se hacen cierres porque se encontró que en determinado taller hay un motor que no tiene el serial y no tienen los papeles para justificar dónde lo compró y demás. Entonces hay un cierre por 10 días mientras el hombre puede regularizar la situación.



JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ