Robo de bicicletas, ¿una pelea perdida?

En el primer semestre de este año se robaron en Bogotá 3.177 bicicletas, un promedio de 17 al día. Además, de los 49.242 hurtos a personas que se registraron en el mismo lapso, 482 ocurrieron en una ciclorruta de la ciudad, según números de la Dijín de la Policía.

La fragilidad de los ciclistas ha sido denunciada en reiteradas ocasiones a través del consejo de redacción en línea que transmite la sección Bogotá por la cuenta de Facebook de EL TIEMPO los lunes a la una de la tarde. César Bejarano Mora pidió “más seguridad en la ciclorruta de la avenida Las Américas, especialmente en la carrera 68”.



Según Fabián Munar, del colectivo SUBAse a la Bici, zonas como esta, o el tramo de la ciclorruta de Las Américas con la avenida Ciudad de Cali, o la carrera 10.ª con la calle 13 son puntos que tradicionalmente han sido atacados por el crimen. Sin embargo, al parecer existe una nueva dinámica que, para él, está afectando a quienes se movilizan en bicicleta.



“Es un tema que muta: el punto de inseguridad de hoy no es el mismo dentro de 15 días porque la Policía hace acciones”, sustentó Munar. Esta persona agregó que por ejemplo hace dos meses, transitar por la ciclorruta de la autopista Norte a la altura de la calle 134 era muy peligroso, “se reportaban robos de ciclas todos los días, pero la Policía hizo operativos allí y hoy no se escuchan denuncias de esa zona”.

En concreto, las acciones de las autoridades distritales para combatir este crimen están enfocadas en actividades de prevención y de control.



De un lado, la Secretaría de Seguridad dotó este año a 220 uniformados de la Policía con ciclas y trajo a expertos desde Holanda para capacitarlos en buenas prácticas para atender emergencias en 23 tramos, de 10 localidades, muy frecuentados por biciusuarios.



“En el primer semestre de 2018 se adelantaron 259 campañas de prevención en las ciclorutas, se incautaron 971 armas blancas, se hicieron 17.304 revisiones de antecedentes de personas, 4.936 registros de motos por bicicarriles, 11.218 registros de bicicletas, 915 comparendos, 12 capturas en flagrancia y 718 traslados al CTP”, confirmaron desde la entidad.

¿Problema sin solución?

Aunque los colectivos de ciclistas destacan los esfuerzos de la Policía para protegerlos, consideran que dos aspectos permanecen en el limbo e impiden que las acciones de la autoridad sean eficaces.



El primero: no contar con una plataforma lo suficientemente robusta de registro de estos vehículos que permita enlazar una bici con su propietario, y la segunda: falta una legislación que castigue con rudeza a quienes hurtan y comercializan las ciclas.



“Acá, el tema es de leyes; son antiguas y permiten que la policía capture al ladrón y este a los ocho días esté en la calle robándonos y matándonos otra vez”, expresó Yim Ángel, del colectivo Bici Colombia, desde el cual se está promoviendo una movilización de rechazo de la violencia contra de los ciclistas en el país para el próximo sábado 8 de septiembre, con la cual buscan incitar al Congreso de la república a promover iniciativas para protegerlos.



“No es una marcha contra la policía o el alcalde, esto es un tema que se les salió de las manos. Lo que buscamos es atacar los vacíos de ley que tenemos”, explicó Yim.

Según dice él, actualmente no se cuenta con las herramientas suficientes para judicializar a alguien que comercialice un vehículo de estos robado. “La policía llega a un establecimiento donde venden bicis, pide los papeles y, como se sabe que son robadas, solo les dicen que alguien la dejó ahí para mantenimiento pero no volvió”, sostuvo.



Entre las exigencias que cerca de 80 organizaciones de ciclistas de todo el país promoverán en la movilización que se concentrará en la plaza de Bolívar se destaca que se declare el hurto, comercialización y receptación de bicicletas robadas como un delito grave no excarcelable.



También solicitan crear “el registro único nacional de bicicletas como herramienta de control y seguimiento a la propiedad de las bicicletas, gratuito y de fácil acceso”.



OSCAR MURILLO

En Twitter: @oscarmurillom

Bogotá