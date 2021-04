Nuevas acciones para atacar el robo de bicis: ¿será suficiente?

El hurto de bicicletas se ha convertido en un dolor de cabeza para los bogotanos. Hace dos semanas, una serie de robos a personas que se movilizaban en este medio de transporte hizo que se organizara una movilización con un mensaje contundente para las autoridades: ‘No más robos’.

En el último reporte de delitos de alto impacto entregado por la Secretaría de Seguridad, durante el primer trimestre de este año hubo un incremento del 20 por ciento en el hurto de bicicletas, en comparación con el dato de igual periodo del 2019.



En el 2020, la ciudad cerró con 10.857 casos de hurto de este medio de transporte, 34 por ciento más de lo registrado en el 2019.



Y la cifra no cede. En el primer trimestre de 2021 se han robado otras 2.499bicicletas: casi 28 por día.



Estas cifras y varios plantones en Bogotá han puesto en jaque a las autoridades, quienes han tenido que sentarse a dialogar y a fortalecer las acciones en toda la cadena del delito. El coronel Jairo Baquero, comandante operativo de la Policía de Bogotá, asegura que ya hay unos primeros resultados: este año se han logrado recuperar 302 bicicletas y se han capturado 304 personas por cometer este delito.



Aun con el esfuerzo de las autoridades, este es un problema que preocupa a la ciudadanía porque detrás de estos reportes hay casos de violencia e, incluso, de uso de armas de fuego.



Precisamente, esta semana, un oficial de la Policía Nacional que salió de su casa en el barrio Normandía, en el occidente de Bogotá, para su curso de ascenso tuvo que accionar su arma de dotación luego de que tres hombres armados intentaron robarle la bicicleta.



Este panorama hizo que ayer se acordara entre Alcaldía, grupos de ciclistas, Policía y el Gobierno Nacional un plan de acción para reducir el impacto del hurto de bicicletas y tener rutas más seguras para las personas que pedalean.

El paquete de medidas

Los grupos de ciclistas le han pedido al Distrito que se tengan medidas más estrictas para sancionar a los delincuentes que cometen este delito.



Para esto, tanto las secretarías de Movilidad como la de Seguridad trabajarán de la mano con el Gobierno Nacional para analizar posibles cambios legislativos que permitan tener penas más duras para quienes hurtan estos vehículos.



“Vamos a trabajar con el Gobierno Nacional en la creación de un proyecto de ley que nos pueda garantizar varias herramientas y elementos que hoy no tenemos. Entre estas, y la más importante, puede llegar a ser el registro bici a nivel nacional”, explicó Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad.



El Distrito trabaja desde el mes pasado en el registro de bicicletas. Entre las medidas impuestas a las plataformas de domicilios se incluyó que los trabajadores que se movilizan en este medio de transporte deben tener registrada su bicicleta en la plataforma Registro Bici.

Otra de las acciones es el fortalecimiento de la seguridad en distintas rutas que no solo incluyen a Bogotá, sino también a los municipios aledaños.



“Vamos a fortalecer con la Policía las ‘Rutas más seguras’ dentro de la ciudad y a crear otras conectadas con los municipios de Cundinamarca, con la participación de la Secretaría de Movilidad del departamento, que les permitan a los ciclistas moverse por el perímetro urbano y de la región con más seguridad”, explicó Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá.



También informó que sigue en marcha la estrategia Bici Red, liderada por la Policía de Bogotá, en la cual se tienen grupos de WhatsApp con redes ciudadanas para que se reporten los hurtos en tiempo real y se pueda tener una reacción más rápida de la Policía.

Una mirada regional

Estas estrategias incluyen los municipios aledaños, dado el alto número de ciclistas que se están movilizando por vías nacionales y departamentales.

La mayoría de estas poblaciones, durante el primer trimestre de este año, en comparación con el mismo período del 2020, presentan incrementos de las cifras de hurto de bicicletas, salvo Cota y Facatativá.



El caso más preocupante es el de Chía, que tiene una variación del 250 por ciento por reportar 55 casos más durante el período analizado.



No obstante, los datos de cierre de años anteriores reflejan que el municipio más afectado por este delito es Soacha, el cual cerró el 2020 con 668 casos de hurto de bicicletas, 408 más de los reportados durante el 2019.

¿Qué pasa en otras ciudades capitales?

Los ciclistas bogotanos no son los únicos preocupados por el hurto de este medio de transporte. Ciudades con una alta demanda de usuarios también reportan una alta cantidad de robos, incluso en un año atípico como el 2020 a causa de la pandemia.



Este es el caso de Londres. Según un reporte del portal Cyclist UK, la capital del Reino Unido registró 32.700 robos de bicicletas entre abril y agosto del año pasado. Sin embargo, en este mismo estudio se menciona que el 71 por ciento de los robos de bicicletas no son denunciados ante las autoridades: la cifra podría ser mayor.



Un panorama similar se registra en París. La compañía de datos Bloomberg documentó que el creciente número de bicicletas en las calles parisinas también ha estado acompañado de casos de hurtos.



La policía de la capital francesa registró casi 5.000 bicicletas robadas entre enero y septiembre, con un incremento del 62 por ciento, en comparación con la cifra del 2019. El portal también habla de una dinámica similar en Nueva York, ciudad en donde se robaron 4.477 bicicletas entre marzo y la mitad del mes de septiembre de 2020.



No obstante, sí hay una diferencia en las dinámicas criminales de estas tres ciudades. Los casos que reportan no están relacionados con hechos violentos o utilización de armas blancas o de fuego, como pasa acá en la capital colombiana.



En el Reino Unido, las autoridades relacionan este delito con el descuido de los ciudadanos que no parquean en zonas seguras o no utilizan candado para asegurar las bicicletas.



Estas cifras reflejan que el fenómeno delictivo de hurto de bicicletas es global y que, para incentivar su uso, los ciclistas necesitan de ambientes seguros para transportarse.

BOGOTÁ

