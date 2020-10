Perder la vida por una bicicleta: el riesgo de pedalear en Bogotá

Pese a los esfuerzos del Distrito y los ciclistas de Bogotá por seguir posicionando la bicicleta como un medio de transporte sostenible, accesible y democrático, un obstáculo no permite que la carrera vaya a todo pedal: en la capital el robo de bicicletas está repuntando y deja una estela de heridos y asesinados.



Entre enero y septiembre de 2020, se reportaron 7.993 denuncias por hurto de bicicleta: 2.093 más que en el mismo periodo de 2019. Y, este año, el número víctimas fatales asciende a tres.



Este delito, uno de los más temidos y rechazados por los ciudadanos ya llegó este fin de semana llegó a la prensa internacional. ‘Cycling capital of death’: Bogotá bikers battle violence on city's streets, tituló The Guardian en un artículo que lanza una alerta por la violencia personal y vial que viven los ciclistas.



Este martes, el Distrito lamentó el titular. "Es tremendamente injusto el titular. Hay un mal manejo de las cifras, en Bogotá murieron el año pasado 54 ciclistas; este año fueron 39: una reducción del 28 %. Lo que tiene que ver con muertes en medio de atracos, el año pasado murieron 64 personas; este año, 44: de esos, tres son ciclistas. Hemos esclarecido dos casos y estamos trabajando por el tercer caso", aseguró Hugo Acero, Secretario de Seguridad.



EL TIEMPO le puso la lupa al tema. Este es un especial de Óscar Murillo y Ana Puentes, periodistas de la sección Bogotá de EL TIEMPO.