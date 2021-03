Capturaron a los 'Spartan' temible banda que robaba casas en Bogotá

La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación logró en los barrios la Estrada, Bosque Popular, Bellavista y Galán de la ciudad de Bogotá, la desarticulación de una organización delincuencial conocida como ‘Los Spartan’ dedicada al hurto a residencias y comercio.

Esta organización delincuencial, con injerencia en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y municipios aledaños de los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, identificaba y planeaba los posibles lugares donde iba a cometer el hecho delictivo, realizando observación durante el día en diferentes vehículos de su propiedad, con el fin de verificar las falencias de seguridad de las casas o apartamentos y establecimientos de comercio.

Mediante modalidad ventosa, violación de cerraduras y atraco, ingresaban a las residencias o establecimientos de comercio en horas de la noche para cometer los hurtos, entre los que están: electrodomésticos, equipos tecnológicos, joyas, dinero en efectivo, entre otros, los cuales eran dejados en lugares de compra y venta o casas de empeño.



Debido al accionar criminal de la estructura, se logró establecer que estos individuos durante aproximadamente dos años cometieron más de 12 hurtos a comercio y residencias, los cuales estarían avaluados en más de 300 millones de pesos; sin contar los daños ocasionados a los inmuebles, generados por las maniobras que realizaban para concretar los hechos punibles en las residencias o establecimientos comerciales.

Las autoridades establecieron que el actuar delincuencial de ‘Los Spartan’ se extendía a otros países entre los que están México y Ecuador.



El trabajo de los investigadores permitió recopilar el suficiente material de prueba para lograr las capturas de cuatro de sus integrantes y la notificación judicial de dos personas indiciadas en establecimientos carcelarios, logrando así la desarticulación completa de esta banda dedicada al hurto de residencias y establecimientos.



Dentro de los capturados se encuentra el cabecilla de la estructura criminal conocido como ‘Efrén’, encargado de identificar a las víctimas, distribuir las funciones a los demás integrantes y coordinar los elementos logísticos necesarios para el actuar delincuencial, tales como armas de fuego, vehículos, prendas de vestir y teléfonos celulares, los cuales cambiaban de manera frecuente, con el fin de evadir los controles de las autoridades.



Los otros capturados, integrantes de la organización criminal, conocidos como ‘El Calvo’, ‘Remintong’ y ‘Papas’, cumplían diferentes roles como: ‘ronderos’, que es la persona que está pendiente del movimiento en el sector; ‘cogedor’, quien porta el arma de fuego ilegal y entran en contacto con la víctima; ‘campanero’, responsable de verificar en la parte externa la presencia de autoridades; y ‘conductor’ y ‘entucador’, encargado de hacer las rondas y de controlar los vehículos que se van a utilizar para la huida del lugar de los hechos.



En el desarrollo del procedimiento policial fueron incautados cinco celulares y un vehículo Chevrolet Optra, el cual era utilizado para cometer los ilícitos.

Mediante la modalidad de ventosas rompían las puertas. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Los capturados, tienen anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lesiones personales, entre otros, y fueron presentados ante la autoridad competente por los delitos de concierto para delinquir, y hurto calificado y agravado, siendo cobijados con medida de aseguramiento intramural.

Recomendaciones para prevenir el hurto a residencias:

Siempre que salga, así sea por poco tiempo o a un lugar cercano, cierre la puerta de su casa con llave.



Fortalecer los sistemas de seguridad, entre ellos alarmas, sensores de movimiento, cámaras o circuito cerrado de televisión, iluminación externa para una mayor visibilidad.



Si observa el comportamiento sospechoso de personas y vehículos, así como la presencia de motocicletas y vehículos, informe inmediatamente a la Policía Nacional.



No permita la familiarización con personas que usted no conoce y se muestran interesadas en sus horarios y actividades.



Evite rutinas y alterne las horas de salida y llegada a su residencia

Conozca a sus vecinos, pueden ser de gran utilidad en caso de emergencia, obtenga sus teléfonos para comunicarse en caso de peligro o avisos de anomalías que observen.



En caso de salir de viaje recomiende a sus familiares, vecinos y personas de confianza

Identifique plenamente a quien se presente como funcionario público o de entidades prestadoras de servicio, si es necesario solicite la presencia de una patrulla Policial uniformada.



Tenga precaución con la entrega de servicios de mensajería de mercancía no esperada.



Si llega a ser víctima de hurto, acérquese al punto de recepción de denuncias más cercano de Policía Nacional o Fiscalía General de la Nación.



Participe activamente de los programas de seguridad y prevención ciudadana en su localidad.



Recuerde tener siempre el nombre y el teléfono del comandante del cuadrante, del CAI más cercano o llamar al 123 para reportar de inmediato algún delito o conductas sospechosas.

