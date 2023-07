Una mujer fue víctima de un brutal robo en el sector de Cedritos, ubicado en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. Y este es solo uno de los constantes robos que se presentan a diario en este sector.

El hombre, no conforme con cometer el crimen, intentó abusar de su víctima.



"Me metió la mano por la blusa. Me robó el celular. La comunidad fue la única que me ayudó", denunció la mujer.

Ante la falta de actuar de las autoridades, los residentes de la zona quemaron la moto en donde se movilizaba el delincuente.

REDACCIÓN BOGOTÁ

