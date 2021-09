Millonario atraco a un comercio y un asesinato: así fue la noche en Bogotá

Varios hechos de inseguridad ocurrieron en las últimas horas en Bogotá. Uno de ellos fue un millonario robo a un local de ropa deportiva en el barrio 20 de julio, en la localidad de San Cristóbal.



"Fue un emprendimiento que empezamos hace seis años con mi novia. Nunca había pasado nada, pero hoy al cierre pasó esto", contó el propietario del establecimiento a CITY TV.

En la noche de este miércoles, un grupo de delincuentes ingresó al lugar, fingiendo ser clientes, y golpeó y amenazó a dos empleados con armas de fuego.



"Dejamos entrar dos chicas. Las atendió mi asesora, duraron como media hora; después entró un señor, pensamos que era familia; luego entró otro, y ahí me cogieron a mí. Me metieron un cachazo, me botaron al piso, cerraron la reja, nos llevaron al segundo piso y nos amordazaron", contó una de las víctimas.



Los ladrones tuvieron el tiempo suficiente para llevarse toda la mercancía, tanto la que estaba en exhibición como la que estaba en bodega. La mercancía hurtada está avaluada en cerca de 70 millones de pesos.



La Sijín llegó al punto y empezó investigaciones para capturar a los delincuentes.



Según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, entre enero y agosto de este año se han registrado 5.515 casos de hurto a comercio. Esto es un 33,2 % menos que en el mismo periodo en 2020 y un 57,7 % menos que en el de 2019.

Un homicidio

En el barrio Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar, un hombre fue asesinado después de que le dispararan con arma de fuego.



La víctima fatal iba de copiloto en un vehículo particular que iba por el sector. Los vecinos alertaron a la Policía de los sonidos de disparos; aunque, inicialmente, la Policía no encontró nada en el lugar, luego la mujer llegó con el hombre ya fallecido en el vehículo.



"Al verificar​ vemos que hay una persona al interior del vehículo ya sin signos vitales", aseguró el coronel Óscar Olarte, comandante de Policía en Ciudad Bolívar, antes las cámaras de CITY TV.



Entre las primeras hipótesis de las autoridades está la posibilidad de que el hecho esté relacionado a temas de microtráfico. La víctima, de hecho, estaba vinculado a un homicidio y pese a que había sido capturado y detenido, había sido dejado en libertad.



Entre enero y agosto de este año se han registrado 754 casos de homicidio. Esto es un 15,3 % más que en el mismo periodo en 2020 y un 14,9 % más que en el de 2019.

*Con reportería de Leonardo Ballesteros, Noctámbulo de City Tv.