Robo masivo a pasajeros de flota que iba con destino a Funza

Momentos de pánico vivieron los pasajeros de un bus intermunicipal que se movilizaba por la calle 13 con dirección al municipio de Funza, en Cundinamarca. A la altura de la avenida Ciudad de Cali, dos sujetos abordaron la flota, amenazaron a los ciudadanos y se robaron celulares y el producido del conductor.



Según le contó a CIty Tv un testigo de los hechos, el robo ocurrió hacia las 10:15 p. m. del martes y fue protagonizado por dos delincuentes armados.



"Yo creo que alcanzaron a robar unos 12 celulares. Le alcanzaron a pegar como a tres pajaseros", contó el testigo.



Después del atraco, los ladrones se subieron a una moto y huyeron por la calle 13, en dirección al centro de Bogotá.



Este martes, City Tv ya había recibido denuncias de conductores de buses intermunicipales sobre hurtos a estos vehículos. En uno de los casos, incluso, un conductor resultó herido.



Los transportadores que cubren las rutas que se movilizan por la calle 80 aseguraron que los delincuentes aprovechan los trancones para atacar. "Después de las 7 p.m. ya no se puede salir, porque llegan con armas de fuego a robarlo a uno. No les importa si pegan un balazo... La semana pasada que pasé por acá me atracaron, se subieron dos personas con armas de fuego", contó uno de los afectados.



Adicionalmente, hay denuncias de robos a buses intermunicipales que se movilizan por la Autopista Norte.

EL TIEMPO - CITY TV

*Con reportería de Leonardo Ballesteros y Andrés Sánchez, periodistas de City Tv