Robaron al 'Tino' Asprilla en el Parque de la 93 de Bogotá

En un video que publicó en sus redes sociales en las últimas horas, Faustino 'El Tino' Asprilla, exfutbolista de la Selección Colombia, reportó que se convirtió en una nueva víctima de la inseguridad en Bogotá.

El reconocido exdelantero de equipos como Atlético Nacional, Parma, de Italia, entre muchos más, y que hoy es analista deportivo, explicó que los delincuentes rompieron la ventana de su vehículo en instantes cuando se bajó a retirar dinero de un banco.



"Me acaba de pasar en Bogotá, Parque de la 93. Me bajo a un cajero, me rompieron el vidrio, me sacaron un bolso que tenía acá atrás. Mire como quedó esto, vea. Un minuto me demoré, entre al cajero, salí y ya me habían roto. Y mire, se me robaron un bolso", manifestó Asprilla.

Además del robo a Asprilla, el periodista William Calderón denunció un robo similar en la capital. El comunicador señaló que fue víctima de los rompevidrios en la calle 122 con carrera 19.



"Calle 122 carrera 19. Acabo de ser víctima de la percepción de inseguridad en Bogotá. Por fortuna solo es “percepción” de inseguridad", escribió Calderón en Twitter.

Calle 122 carrera 19. Acabo de ser víctima de la percepción de inseguridad en Bogotá. Por fortuna solo es “percepción” de inseguridad. ⁦@ClaudiaLopez⁩ ⁦@PoliciaBogota⁩ ⁦@PoliciaColombia⁩ ⁦@HugoASeguridad⁩ ⁦@SeguridadBOG⁩ pic.twitter.com/HocBmVEtmG — William Calderón (@calderonwiliams) March 19, 2021

