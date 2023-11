Robaron a reconocida periodista: abrieron puerta de taxi y la amenazaron con cuchillo

La reconocida periodista y presentadora Mónica Rodríguez denunció que este jueves, 23 de noviembre, fue una víctima más de la delincuencia común en Bogotá.



Ladrones la amedrentaron mientras se movilizaba en un taxi, la amenazaron un cuchillo y se llevaron sus pertenencias.

Según comunicó Rodríguez a través de su cuenta en X (antes Twitter), los delincuentes abrieron la puerta del taxi en el que se movilizaba, y con un arma cortopunzante la amenazaron para que entregara el celular.



Finalmente, los sujetos consiguieron tomar su celular y salieron corriendo.



"Salí corriendo detrás", afirmó la presentadora. Aunque, estas personas se habrían subido a un vehículo particular que los estaba esperando metros más adelante, para huir del lugar. "No alcancé a ver la placa", precisó Mónica.



El robo ocurrió sobre las seis de la tarde de este jueves, aunque no se tienen detalles del lugar preciso en el que se presentó.

Me robaron el celular* abrieron la puerta del taxi en el que iba, me amenazaron con cuchillo y se fueron* salí corriendo detrás y se montaron a un Clio gris oscuro, no alcancé a ver placa @PoliciaBogota @seguri — MÓNICA RODRÍGUEZ 🐤 (@MONYRODRIGUEZOF) November 23, 2023

"Menos mal no te pasó nada, lo siento muchísimo", "Bendito sea Dios porque no te hicieron daño", "Espero logren dar con el paradero de los responsables", "Tremendo susto", son algunos de los mensajes que le han dejado los internautas a la presentadora.

Otros famosos que han sido víctimas de hurto

Por medio de redes sociales, otros famosos, como la presentadora de noticias Alejandra Giraldo, el actor Juan Pablo Raba y Claudia Bahamón, han denunciado que han sido víctimas de violentos robos en Bogotá.



Uno de los casos más recientes es el de Raba, quien caminaba por los cerros orientales de la ciudad, en compañía de sus hijos, cuando fue abordado por cinco hombres que lo golpearon y le arrebataron algunos objetos de valor.



Los delincuentes le quitaron el celular, el anillo de matrimonio, un reloj, y hasta lo obligaron a entregar las claves para acceder a sus cuentas bancarias de manera online.



Entre enero y octubre de 2023, se han reportado 122.968 robos a personas en Bogotá, es decir, hay un aumento frente a los 109.538 casos registrados en el mismo periodo de 2022.



La localidad de Suba es la más afectada por la delincuencia con 14.266 robos, según datos de la Secretaría de Seguridad.

