La inseguridad en Bogotá también tocó al 'Papa Noel' de Patio Bonito. City Tv conoció el caso de José Tovar, un músico, DJ, locutor y animador de eventos quien, entre muchos de sus oficios, interpretaba a Papá Noel para un local en este barrio del occidente de la ciudad.



"Llegué sobre las 11 a.m. y a las 11:05 me fui a poner los zapatos. Unos tipos ya me tenían como vigilado, me raparon el bolso de manera muy rápida", le dijo Tovar a City Tv.







En el maletín había dos computadores, micrófonos y un disco duro con información valiosa para el trabajo de Tovar.



Es decir, a Tovar le robaron entre 6 y 7 millones de pesos y lo que el considera "una información invaluable". "Es información por entregar de eventos, de espectáculos que los clientes ya me han pagado y no sé qué les voy a decir", lamentó.



Esta es la segunda vez que roban a Tovar. En octubre, ladrones entraron a su casa y se llevaron dos bicicletas.



Ahora, el 'Papá Noel' de Patio Bonito se la rebusca hasta con rifas para recuperar parte de los recursos que le quitaron.

EL TIEMPO

*Con reportería de Ana María Sánchez, periodista de City Tv