Amordazan a abuela y nieto en Soacha para robar su apartamento

Cuando una abuela y su nieto de 15 años entraron a su apartamento, ubicado en un conjunto residencial en Ciudad Verde, en el municipio de Soacha, se encontraron de frente con un grupo de delincuentes.



"Mi nieto abrió la puerta y dijo 'este reguero de acá qué'. Me dirigí a la alcoba principal y ellos estaban ahí. Salieron, me dijeron 'cállese, no vaya a gritar', me taparon la boca", relató la mujer, quien fue amenazada por los tres jóvenes asaltantes.

"Nos amarraron. Al niño me le pegaron. Nos iban a apuñalar. Yo les dije 'llévense lo que quieran", agrega la víctima.



Finalmente, perdieron sus objetos materiales. Pero una de sus mayores preocupaciones es que los delincuentes entraron sin forzar la puerta: al parecer, tenían llaves del apartamento.



"Me dijeron 'nosotros tenemos llaves. Nos pagaron y nos mandaron'", anotó la mujer en el relato-



Sin embargo, este no fue el único asalto de este tipo en este conjunto. En días pasados, otro hombre llegó a su apartamento y los encontró saquenado.



"Llegué y lo encontré todo revolcado. Me robaron algunas cosas. Fue el susto tan tenaz", contó el hombre.

En la noche de este martes, los vecinos del conjuntos residencial hicieron un plantón exigiendo respuestas a las autoridades.

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Leonardo Ballesteros, Noctámbulo de City Tv