Tomaron fotos para planear robo en otro restaurante del parque de la 93

El 18 de octubre a eso de las 11 de la noche el restaurante Manis Parrilla Bar, ubicado en las carrera 15 # 93ª03 fue asaltado por varios atracadores que previamente habían estado tomando fotos como planeando el ataque.

Los delincuentes aprovecharon que el predio en donde estaba ubicado un Banco Popular estaba abandonado y ocupado por habitantes de la calle para ingresar al mismo y buscar la manera de ingresar al restaurante.

En la incursión los delincuentes cortaron los cables para evitar que la banda delincuencial fuera grabada por los dispositivos existentes en el lugar. Ágilmente lograron ingresar a través de una pared el negocio.

Facebook Twitter Linkedin

Este fue uno de los delincuentes registrados por las càmaras de seguridad del establecimiento Mannys. Foto: Archivo particular

Se robaron televisores, electrodomésticos y dinero en efectivo. “Yo estaba reuniendo dinero para pagar un abogado y que no me afectaran con un proceso ejecutivo. En 32 años nunca dejamos de pagar el arriendo pero, con la pandemia, entramos en crisis”.



La víctima quedó sorprendida cuando los policías que arribaron al lugar no quisieron tomar huella ni otros procedimientos exhaustivos. “No miraron nada y eso que yo me cuide mucho de tocar pruebas. Es una tristeza el Sistema Penal Acusatorio de este país, ya nadie ni se preocupa por investigar”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmaleltiempo.com