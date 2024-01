Atracan al hijo de exsecretario de Seguridad de Bogotá esperando el bus de su colegio

Daniel Mejía, quien trabajó como secretario de Seguridad de Bogotá en el segundo periodo de Enrique Peñalosa como alcalde (2016-2019), denunció en las últimas horas que su hijo, de 15 años, fue víctima de robo en el norte de Bogotá.



Según alega el exfuncionario, quien se desempeña ahora como panelista en Blu Radio, el hecho ocurrió frente a un reconocido centro comercial de la capital. Y, conforme se lee en su reclamo, "El centro comercial prestó muy poca colaboración" y la actitud de uno de los empleados del lugar "empeorando todo, no atendiendo con prontitud y celeridad el requerimiento, y haciéndose “el importante” fue desconcertante".



Robo al hijo del exsecretario Daniel Mejía frente al Centro Comercial Palatino

Daniel Mejía se queja por la actitud de un funcionario del C.C. Foto: Google Maps

Este viernes, a través de su cuenta de X (antes Twitter), Mejía compartió los detalles del robo que sufrió su hijo en Bogotá.



"La seguridad nos compete a todos. Los establecimientos privados, centros comerciales, edificios, deberían colaborar más con las autoridades cuando hay requerimientos formales de policía judicial", fue lo primero que dijo antes de iniciar el relato.



Según denunció, el hecho ocurrió este 19 de enero, frente al Centro Comercial Palatino. Conforme contó el exfuncionario, el menor, de 15 años, fue víctima de un robo a mano armada mientras esperaba el bus del colegio.



"Le robaron todo lo que tenía (su teléfono y su tablet), pero afortunadamente no le hicieron daño físico…", narró Mejía.



En su relato, el reconocido economista hizo hincapié en la respuesta del centro comercial, que aún no se ha pronunciado públicamente ante lo sucedido.



"El centro comercial tiene cámaras perimetrales donde están los videos de lo que ocurrió, y permitirían identificar al atracador y al taxi q lo esperaba. El centro comercial prestó muy poca colaboración (y muy lenta) ante la solicitud formal de los videos que hizo la Policía de Bogotá", aseveró Mejía.

Daniel Mejía (a la izquierda del alcalde Peñalosa) exjefe de la Secretaría de Seguridad. Foto: Secretaría de seguridad



"Sé bien que para la entrega de estos videos hay protocolos, y la Policía los cumplió a cabalidad. Pero la actitud del funcionario del centro comercial, demorando todo, no atendiendo con prontitud y celeridad el requerimiento, y haciéndose 'el importante' fue desconcertante (sic)", añadió.



Finalmente, tras resaltar que afortunadamente la integridad de su hijo no se vio afectada, Mejía destacó que la seguridad en Bogotá no depende exclusivamente de la Alcaldía y la Policía.



"Cuando la policía judicial solicita formalmente los videos de cámaras privadas, los establecimientos, edificios, comercios, deberían colaborar con prontitud y celeridad", apuntó.



"Espero que al funcionario del CC que atendió el caso, o a la gerente (quien a pesar de mucha insistencia no quiso atenderme) nunca les atraquen con arma de fuego a un hijo, y no tengan que lidiar con funcionarios negligentes que entorpecen la labor de las autoridades", cerró Mejía.

Hoy a las 6:30 am atracaron a mi hijo de 15 años con un arma de fuego justo al frente a un centro comercial, mientras esperaba el bus del colegio. Le robaron todo lo que tenía (su teléfono y su tablet), pero afortunadamente no le hicieron daño físico… — Daniel Mejia (@DanielMejiaL) January 19, 2024

