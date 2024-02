Roban a trabajador de Citytv tras cita con una mujer: 'Duré 20 horas inconsciente'

Un trabajador del canal Citytv fue víctima de un robo en su apartamento. Según su relato, una mujer le habría suministrado una sustancia que lo hizo perder la consciencia. Al despertar, se dio cuenta de la magnitud del episodio.

La víctima, identificada como César Cruz, departía en su residencia en horas de la noche del sábado 17 de febrero con una mujer, que se presentó como Sofía, y a quien había conocido en una aplicación de citas unos días atrás.

De una 'app' de citas a WhatsApp

Cruz hizo conexión con la mujer por medio de la 'app' e inesperadamente ella lo contactó por WhatsApp. "Me dijo 'Hola, Soy Sofía'. Le pregunté varias veces cómo obtuvo mi número y me dijo que tenía acceso a eso. Me causó curiosidad. Se me hizo muy extraño", contó para EL TIEMPO.

La mujer se presentó como 'Sofía' y, tras verlo en una 'app de citas', lo contactó por WhatsApp. Foto: iStock

La joven, quien le afirmó tener 24 años y trabajar en un call center de una empresa de telefonía, se ganó su confianza, tanto así que aceptaron verse hacia las 9 p.m. del sábado.

"La idea era encontrarnos después de las 9 y ella llegó después de las 11:30. Me dijo que estaba haciéndole un favor a una amiga en una droguería que quedaba en carrera 30 con calle 13 y que por eso había salido tarde", expresó Cruz.

"Cuando ella llegó, serví dos copas de whiskey. Ella vio una caja de vino y dijo que quería tomarlo. Se puso a tomar a vino y yo, whiskey", añadió.

'Sofía' también le aseguró que le gustaba jugar parqués, así que Cruz buscó uno de los que tenía en su apartamento. En medio de los tragos, el lanzamiento de dados y la movida de las fichas en el tablero, él se desvaneció: "Hasta ahí recuerdo".

Cruz departió con la mujer en su apartamento, donde ingirieron bebidas alcohólicas. Foto: Juan Pablo Rueda. Archivo EL TIEMPO

Cruz no sabe qué pasó después de la 1 a.m del domingo 18 de febrero. Al parecer, la mujer le habría dado una sustancia con el fin de hurtarle distintos objetos de valor de su apartamento. Él abrió los ojos hasta la noche del domingo, 20 horas después.

"Me desperté con la cara hacia abajo y lleno de sangre. Me asusté, no podía caminar. Como pude, bajé a la portería, gateando porque las piernas no me daban", afirmó.

Al llegar a la portería de su edificio, le preguntó al vigilante qué día era y le reveló que había sido víctima de hurto. El personal de seguridad alertó a la Policía, quienes arribaron a su casa para inspeccionarla.

César Cruz tuvo heridas en su cabeza y rostro tras el robo. Foto: Citytv.

Por su estado y las heridas que tenía en la cara, fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

'Salió caminando por la puerta vehicular'

A partir de las indagaciones que ha hecho la familia de Cruz, la mujer salió del conjunto residencial a las 4:08 a.m. del domingo, como quedó registrado en las cámaras de seguridad.

"Salió caminando por la puerta vehicular con una maleta del viaje, en la cual se presume que llevaba los artículos hurtados. En el video de ingreso se alcanza a ver el rostro; en el de salida, no se le ve nada porque se tapa con una capota y se cuida mucho de no darle el rostro a las cámaras", dijo Carlos Granados, cuñado de Cruz, para este diario.

La familia también exige explicaciones del personal de seguridad del conjunto, ya que habría una falla al permitirle la salida.

El robo asciende a 15 millones de pesos, pues desaparecieron su celular, televisor, relojes, computador, dinero en efectivo, billetera, tarjetas de crédito y débito, documentos y hasta las llaves del apartamento.

César Cruz despertó 20 horas después y notó que lo habían robado. Foto: Citytv.

Cruz bloqueó las tarjetas, pero los criminales alcanzaron a hacer cuatro transacciones: "Menos mal, tenía 82 mil pesos, pero esos 82 mil se los llevaron en compras en una tienda".

La víctima, quien recibió varios días de incapacidad, ya adelanta el proceso para denunciar el robo ante la Fiscalía, esperando que actúen con tal de ubicar y capturar a la mujer implicada.

El caso es muy similar al que vivió un médico, de 45 años, a finales de 2023. Tas conocer a una mujer por una 'app' de citas, la invitó a su apartamento en la localidad de Usaquén, donde fue drogado y robado.

Con equipos tecnológicos, dinero y otras pertenencias, la mujer pretendía salir del edificio. Sin embargo, los vigilantes alertaron a la Policía.

"El vigilante nos indicó que no es normal que salgan a la madrugada y con unos equipos; llevaba computadores, equipos móviles y demás", dijo el teniente coronel Rubén Gaitán, comandante de la Policía de Usaquén, en su momento.

La señalada delincuente fue capturada y dejada a disposición de la Fiscalía.

Ojo, recomendaciones para evitar robos

La Policía Nacional les ha hecho un llamado a los ciudadanos para estar alerta frente a personas que no conozcan plenamente.

"Seleccione sus amistades y procure determinar el grado de confiabilidad de cada una. Es necesario ser desconfiado con personas que no conozca y demuestren inusitado interés por usted", se lee en una cartilla de autoprotección.

Así mismo, aconsejan no brindar información personal, como números de contacto, direcciones y otros, por medio de redes sociales.

Delincuentes pueden ganarse su confianza por medio de internet. Foto: iStock

También reiteran la importancia de estar atentos a las bebidas que consuma, pues en un descuido podrían suministrarle sustancias peligrosas.

Puede llamar a la línea de emergencias 123 cuando observe cualquier situación sospechosa o si su vida está en riesgo.

En caso de ser víctima de robo, instaure la denuncia de manera oportuna ante la Policía o Fiscalía. Puede hacerlo en la página dispuesta por la Policía, comunicarse a la línea 123 o acercarse al cuadrante correspondiente o a una sede de la Fiscalía.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS