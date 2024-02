Video | Ella es la señalada de drogar y robar a trabajador de Citytv en su apartamento

Un trabajador del canal de televisión Citytv se recupera tras ser drogado, robado y estar inconsciente más de 20 horas en su propio apartamento en Bogotá. Departía con una mujer, quien horas después fue captada en video por las cámaras de seguridad del conjunto residencial cargando una maleta de viaje, en la que se llevó sus objetos de valor.

(En contexto: Roban a trabajador de Citytv tras cita con una mujer: 'Duré 20 horas inconsciente').

César Cruz le narró a EL TIEMPO cómo lo que en principio era una cita se transformó en un atraco que puso en riesgo su vida, pues perdió el conocimiento casi un día y solo cuando logró despertarse pudo buscar ayuda médica.

El hombre había interactuado con una mujer que se hacía llamar 'Sofía' por medio de una aplicación de citas. Según él, la implicada le escribió directamente a su WhatsApp, lo cual le pareció extraño, ya que no le había compartido el número de celular y tampoco era información que tuviera pública en el perfil de la plataforma.

Facebook Twitter Linkedin

Cruz invitó a la mujer a su apartamento en Bogotá. Foto: Cortesía

"Me dijo 'Hola, Soy Sofía'. Le pregunté varias veces cómo obtuvo mi número y me dijo que tenía acceso a eso. Me causó curiosidad. Se me hizo muy extraño", aseguró.

Pese la extrañeza, continuaron charlando, hasta que 'Sofía' se ganó su confianza. La mujer le afirmó que tenía 24 años y trabajaba en un call center de una empresa de telefonía.

El sábado 17 de febrero acordaron verse en el apartamento de Cruz: "La idea era encontrarnos después de las 9 y ella llegó después de las 11:30. Me dijo que estaba haciéndole un favor a una amiga en una droguería que quedaba en carrera 30 con calle 13 y que por eso había salido tarde".

(Vea: No caiga: estas son las modalidades de robo en 'citas' pedidas por app con desconocidos).

A partir de los videos de las cámaras de seguridad, que la familia compartió con EL TIEMPO, ambos ingresaron al conjunto residencial a las 11:48 p.m. La mujer vestía una chaqueta negra y llevaba un bolso.

📌 Un trabajador del canal de televisión @Citytv se recupera tras ser drogado, robado y estar inconsciente más de 20 horas en su propio apartamento en Bogotá. En cámaras quedó registrado quién sería la señalada del delito.

Acá más de la historia ➡️ https://t.co/HSY0S3sPDW pic.twitter.com/5vUuJyqb5O — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) February 20, 2024

Otra cámara la captó a las 4:08 a.m. del domingo 18 de febrero utilizando un saco grande de color claro, con una capota que le permitía cubrir su rostro. Además del bolso, iba con una maleta de viaje.

El vigilante le abrió la puerta de entrada vehicular. Ella abandonó tranquilamente el edificio. Afuera la esperaba un vehículo, cuyo conductor salió para ayudarle a subir la maleta.

🛑 La víctima del millonario robo estuvo 20 horas inconsciente en su apartamento y sin recibir ayuda. Cámaras grabaron a la mujer señalada del hurto huyendo. Le mostramos:

Conozca todo sobre los hechos acá ➡️ https://t.co/HSY0S3sPDW pic.twitter.com/dmJvnUhwue — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) February 20, 2024

Entre tanto, dentro del apartamento yacía Cruz inconsciente.

'Me dijo que le gustaba mucho jugar parqués'

El hombre recuerda lo que sucedió entre las 11:48 p.m. y cerca de la 1 a.m. Al ingresar al apartamento, le ofreció whiskey, pero ella prefirió otra bebida: "Vio una caja de vino y dijo que quería tomarlo. Se puso a tomar a vino y yo, whiskey".

Facebook Twitter Linkedin

César Cruz despertó 20 horas después y notó que lo habían robado. Foto: Citytv.

Miré a los lados y estaba lleno de sangre, me levanté asustado, no podía caminar FACEBOOK

TWITTER

'Sofía' también le aseguró que le gustaba mucho jugar parqués y le preguntó si tenía uno en casa. Cruz accedió a buscar el juego de mesa, espacio que tal vez pudo aprovechar la joven para suministrarle algo a su bebida.

"Nos pusimos a jugar parqués. Nos echamos como tres rondas de parqués", expresó. En medio de los tragos, el lanzamiento de dados y la movida de las fichas en el tablero, él se desvaneció: "Hasta ahí recuerdo".

Con la cabeza hacia abajo, despertó hasta la noche del domingo: "Miré a los lados y estaba lleno de sangre, me levanté asustado, no podía caminar. Como pude bajé a la portería, gateando porque las piernas no me daban".

Los vigilantes de turno le dijeron qué día era y al notar su estado de conmoción y heridas en el rostro, procedieron a inspeccionar el apartamento y llamar a la Policía.

Como a Cruz continuaba brotándole sangre de la cara, debieron trasladarlo en ambulancia hasta una clínica, donde lo suturaron y le practicaron exámenes tras la sustancia ingerida.

Facebook Twitter Linkedin

César Cruz tuvo heridas en su cabeza y rostro tras el robo. Foto: Citytv.

Al recuperar la consciencia, alertó a los bancos para el bloqueo de sus tarjetas. Los criminales ya habían logrado hacer cuatro transacciones. "Menos mal, tenía 82 mil pesos, pero esos 82 mil se los llevaron en compras en una tienda", precisó.

El robo asciende a 15 millones de pesos, pues, además de sus tarjetas, desaparecieron su celular, televisor, relojes, computador, dinero en efectivo, billetera, documentos y hasta las llaves del apartamento.

Tras ser dado de alta, el trabajador está en proceso de interponer la denuncia ante la Fiscalía para lograr identificar y ubicar a la mujer acusada de drogarlo, robarlo y herirlo. Estará incapacitado varios días.

La familia también exige explicaciones del vigilante del conjunto que permitió la salida de la joven con la maleta de viaje en horas de la madrugada.

(Más: La 'maleta de regalos', modalidad de robo con la que lo contactan desde Estados Unidos).

El robo a Cruz es similar al caso de un médico, quien en Usaquén a finales de 2023 fue drogado por una mujer que conoció por una 'app' de citas y a la que dejó entrar a su apartamento. Aunque la señalada delincuente intentó huir con sus pertenencias, la seguridad del edificio la detuvo y la Policía la capturó.

Otro hombre, en enero de 2024, fue sedado por dos mujeres que contactó por una 'app' y quienes también ingresaron a su casa. Se llevaron más de 30 millones de pesos.

"Se ganaron mi confianza. A través de un beso, me dio una bocanada de trago. Hasta ese momento recuerdo", señaló en su momento para Citytv.

(Puede ampliar: Especial | 'A mí también me pasó': citas por 'apps' que terminaron en casos de estafas y extorsión).

Pilas, consejos si utiliza 'app' de citas

Tenga en cuenta estas recomendaciones entregadas por la compañía de ciberseguridad Kaspersky:

- Si planea reunirse con su 'match' es importante que tome medidas como: encargarse de su propio transporte, reunirse en un lugar público y compartir su ubicación geográfica con una persona de confianza.

- Limite la información personal que piensa compartir. No se recomienda compartir datos como su apellido, empleador, fotos con amigos u opiniones políticas.

Facebook Twitter Linkedin

Por medio de aplicaciones de citas, delincuentes lo pueden contactar. Foto: iStock

- Ingrese su ubicación manualmente cuando sea posible.

- Utilice la autenticación de dos factores.

- Elimine u oculte su perfil si ha dejado de usar la aplicación.

- Verifique la configuración de privacidad en las apps de citas para asegurarse de que su información confidencial, como la dirección de su casa o el lugar de trabajo, no se haga pública.

- No comparta su número de teléfono, por lo menos hasta que esté seguro de que la persona con quien entabló una conversación es de fiar.

(Lea: Las 10 formas como lo pueden robar y los días con más hurtos en Bogotá).

La Policía también aconseja estar al tanto de las bebidas alcohólicas que consume. No es recomendable que reciba tragos de personas que hasta ahora conoce.

"No descuide su bebida, vigile que personas externas no se acerquen a su bebida. Los delincuentes que operan con sustancias facilitadoras de delitos (escopolamina, medicamentos hipnóticos, sedantes, etc.) trabajan organizadamente y utilizan mujeres esbeltas como anzuelo para llegar a las víctimas", ha dicho la autoridad.

También puede ver:

- A los puños: conductor del SITP y peatón protagonizan pelea en Bogotá, ¿qué pasó?

- Robo en coworking: se llevaron dos computadores de Selina en Bogotá.

- Revelan video del momento exacto del robo a gastrobar del norte de Bogotá: esto se sabe.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS